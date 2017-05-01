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Новости Кыргызстана

Движение в Боомском ущелье будет временно ограничено из-за спуска камнейДвижение в Боомском ущелье будет временно ограничено из-за спуска камней

Жителям Бонна понравилось сидеть в кыргызской юрте

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zhitel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427657-ru.html

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23 мая 2017, 18:14       Комментарии

Отделение посольства Кыргызстана в Бонне (ФРГ) приняло участие в ежегодном Международном фестивале культур народов мира на главной площади Мюнстерплатц, сообщает пресс-служба МИДа.
Стенд Кыргызстана, объединивший в себе кыргызскую юрту, а также экспозицию народного творчества и презентационные материалы о туристических возможностях страны, ознакомил широкую общественность и участников фестиваля с историко-культурным наследием кыргызов.
"В работе фестиваля активное участие также приняли наши соотечественники, проживающие в Бонне, которые подробно ознакомили гостей мероприятия о традициях и быте кыргызского народа, в том числе об истории юрты, ее пользовании в древности и в настоящее время. Оживленный интерес со стороны посетителей кыргызской юрты вызвали "Всемирные игры кочевников" в Кыргызстане", – говорится в сообщении.
В фестивале приняли участие представители более 60 обществ и союзов, национальных культурных центров Германии, дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в ФРГ.

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