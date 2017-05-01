Жителям Бонна понравилось сидеть в кыргызской юрте

23 мая 2017, 18:14 Комментарии

Отделение посольства Кыргызстана в Бонне (ФРГ) приняло участие в ежегодном Международном фестивале культур народов мира на главной площади Мюнстерплатц, сообщает пресс-служба МИДа.

Стенд Кыргызстана, объединивший в себе кыргызскую юрту, а также экспозицию народного творчества и презентационные материалы о туристических возможностях страны, ознакомил широкую общественность и участников фестиваля с историко-культурным наследием кыргызов.

"В работе фестиваля активное участие также приняли наши соотечественники, проживающие в Бонне, которые подробно ознакомили гостей мероприятия о традициях и быте кыргызского народа, в том числе об истории юрты, ее пользовании в древности и в настоящее время. Оживленный интерес со стороны посетителей кыргызской юрты вызвали "Всемирные игры кочевников" в Кыргызстане", – говорится в сообщении.

В фестивале приняли участие представители более 60 обществ и союзов, национальных культурных центров Германии, дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в ФРГ.