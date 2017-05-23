23 мая 2017, 17:55 Комментарии

В реке Аламедин спасатели нашли тело двухлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, 22 мая в спасательную службу поступило сообщение о том, что в селе Беш-Кунгей Аламудунского района два мальчика в возрасте 2-х и 4-х лет играли на берегу реки Аламедин. Прохожие увидели, как двухлетний ребенок сорвался в воду и его унесло течением.

О случившимся спасатели узнали в 19.30, после чего сразу же была организована спецоперация по поиску малыша. Только сегодня в 16.25 сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка. Сейчас тело погибшего передано его родителям.