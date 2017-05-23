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Найдено тело двухлетнего малыша, упавшего в реку АламединНайдено тело двухлетнего малыша, упавшего в реку АламединДетское шоу "Танцы" на НТВ ищет юные таланты из Кыргызстана!Детское шоу "Танцы" на НТВ ищет юные таланты из Кыргызстана!

В реке Аламедин спасатели нашли тело двухлетнего мальчика

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360353_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427656-ru.html

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23 мая 2017, 17:55       Комментарии

В реке Аламедин спасатели нашли тело двухлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По данным ведомства, 22 мая в спасательную службу поступило сообщение о том, что в селе Беш-Кунгей Аламудунского района два мальчика в возрасте 2-х и 4-х лет играли на берегу реки Аламедин. Прохожие увидели, как двухлетний ребенок сорвался в воду и его унесло течением.
О случившимся спасатели узнали в 19.30, после чего сразу же была организована спецоперация по поиску малыша. Только сегодня в 16.25 сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка. Сейчас тело погибшего передано его родителям.

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