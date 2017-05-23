Экс-президент Р.Отунбаева о природных катаклизмах: Поможем всем миром!

23 мая 2017, 17:51 Комментарии

Экс-президент Роза Отунбаева призвала кыргызстанцев помочь пострадавшим от природных катаклизмов на юге страны. Она поделилась своим мнением о чрезвычайных ситуациях и восстановительных работах.

- Около месяца назад случилась трагедия в селе Аю-Сай Узгенского района. Вы были на месте оползня, увидели масштабы беды и призвали журналистов рассказать об этом шире. Что, на ваш взгляд, осталось без внимания журналистов?

- Да, я съездила в Узген к людям, чтобы поддержать их в это трудное время. В семи домах, погребенных землей, погибли от двух до шести членов одной семьи! Горе безмерное. Люди скорбят по своим родным. Грязевая лавина накрыла людей, спящих в домах, их скот, кур, пожитки, все, что они нажили за свою жизнь. 24 человека остались в этом общем погребении как в одной могиле. Этот трагичный случай - лишь эпизод всех бедствий, хлынувших этой весной после обильного зимнего снегопада, инфильтрации талых и дождевых вод, подъема уровня подземных вод. По статистике за многие годы больше всего бед от оползней отмечается в Ошской (47,7%) и Жалал-Абадской (32%) областях. Оползни на территории страны составляют 9% из числа всех чрезвычайных ситуаций.

В соседнем с Аю-Сай селе Жалпак-Таш в том же Узгенском районе успели предотвратить беду перед лицом большого оползня в 7,5 млн кубов, переселив своевременно 59 семей, школу, ФАП, их просто разобрали, успели выдернуть все необходимые стройматериалы на новые нужды.

По данным МЧС, по всей стране оползневым процессам подвержено 600 населенных пунктов, в потенциально опасных зонах расположено до 10 тысяч жилых домов. Я обращаюсь к журналистам, к СМИ, чтобы они донесли размеры катастрофы - целый регион в зоне бедствия. Нужна социальная мобилизация, один МЧС с этим не справится, нужны совокупные усилия правительства, народа и общественных организаций.

- Судя по мировым сводкам новостей, изменение климата бьет по всем странам. Кыргызстан - государство высокорисковое в части природных катаклизмов и по международным меркам. Каков, по-вашему, ответ наших служб природным вызовам?

- Я выступала в марте этого года с докладом на Стамбульских диалогах, ежегодной конференции ПРООН по актуальным вопросам развития, посвященной рискам и устойчивости к ним. Изучила материалы и цифры по нашей стране, сравнила с миром. Вывод безрадостный: стихийные бедствия, аварии, катастрофы оказывают негативное воздействие на результаты инвестиций в экономику стран, особенно развивающихся, а это безусловно препятствует их устойчивому развитию, искоренению бедности. Последние данные таковы, что потери от чрезвычайных происшествий по миру в 2016 году вышли на 14,8 триллионов долларов США, что составляет 13,7 мирового ВВП. Это эквивалентно объему собранной вместе экономик Бразилии, Канады, Франции, Германии, Испании и Великобритании! Если перейти к Кыргызстану, то в среднем в течение года у нас регистрируется до 200 чрезвычайных ситуаций различного характера, прямой ущерб от которых доходит до 30-35 миллионов долларов. Фактически для восстановления требуется средств в десятки раз больше, учитывая масштаб материальных потерь, экономического ущерба и потребностей. Только в период с 2011 по 2016 год прямой материальный ущерб от ЧС в стране исчисляется в 5 миллиардов 834 миллиона сомов.

С такого масштаба бедами сложно справиться одному МЧС, какой бы эффективный он ни был. Видно, как они работают денно и нощно, совершенствуется система управления ЧС, новые методы, новая техника в ходу. Важно, что ведомством руководит толковый работящий министр, что немалая редкость в нашем управленческом аппарате.

Если отталкиваться от общих цифр, то в год для ликвидации последствий и восстановительных работ, реконструкцию частично или полностью разрушенных объектов, хотя бы в каком они состоянии были до бедствия, нужно примерно столько же, во сколько оценивается нанесенный материальный ущерб - в районе 35 миллионов долларов США. А так как восстановление связано с переездом на безопасное место и нужно построить теперь улучшенные, с учетом новых рисков дома, а на выделенных для целых сел новых местах правительство должно провести дороги, свет, воду, средств нужно вдвое-втрое больше. Для примера, материальный ущерб Нура-Алайского землетрясения составил около 10 миллионов долларов, а на ликвидацию последствий и восстановительные работы было затрачено более 40 миллионов долларов.

Я держу связь с людьми в Аю-Сай, весна удалась затяжная, прохладная, сырая. Живут частично у родственников, детей передали в интернаты городов Ош и Узген для завершения учебного года. Люди живут в палатках, ждут выделения земли, документы сейчас проходят в правительстве утверждение на трансформацию земель под строительство. Процесс требует ускорения, людям до зимы надо построиться и въехать в свои дома.

- Пример Дачи СУ у всех прошел перед глазами. Какая помощь может быть оказана нынешним бедствиям общественностью?

- Спасибо за вопрос, ссылку на Дачи СУ. Может, потому что это случилось под носом у всего миллионного города, реакция последовала от горожан бурная, активная. Не осталось равнодушных, все помогли, чем могли, пострадавшим. Но все последние чрезвычайные ситуации на юге страны - оползни на нескольких участках Узгенского района, потенциальные и текущие оползни в Сузакском, Базар-Коргонском, Кара-Кульжинском районах; сели, подтопившие дома, сельхозпосадки в Хайдаркене Баткенской области; землетрясение в Чон-Алае, хочу здесь сказать отдельно о Жерге-Тальском районе Таджикистана, где живут этнические кыргызы, чьи дома сильно разрушены от того же землетрясения и люди оказались под открытым небом - все это как бы далеко от нас, от столицы, с трудом ощущаются их беды здесь, а помощь нужна им всем и немалая! Только от беды, которую несут оползни - а за последние 20 с лишним лет от них погибли почти 250 человек - есть острая необходимость переселить более одной тысячи семей из зон непосредственного и повышенного риска оползней! В соседнем с Аю-Сай селе Ничке-Сай Узгенского района за месяц до большой трагедии оползень завалил полностью одну семью в шесть человек, дорогу туда по сей день не могут восстановить, ее все время засыпает. Там же разрушены 13 домов, всех их следует переселить. Ясно, что одному МЧС, плюс другие ведомства справиться с их скудными бюджетами с такой большой бедой трудно. Семьям, попавшим в беду, а большинство их относятся к наиболее уязвимым бедным слоям, государство предоставляет беспроцентную долгосрочную ссуду в размере от 50 тыс. сомов до 200 тыс. сомов в зависимости от степени разрушения домов. Из прошлого опыта: только половине нуждающихся удалось получить эти ссуды из-за дефицита бюджетных средств. На выданные деньги дома не построишь, скромный дом обойдется примерно в один миллион сомов!

Люди добрые поспешили на помощь со всех концов страны: госслужащие перечисляют один-два дня своей месячной зарплаты на открытые два счета: оползень и землетрясение в Чон-Алае. Красный Крест, кое-какие международные организации оказали первичную гуманитарную помощь. На месте трагедии в Аю-Сай бывший депутат ЖК обещал оплатить строительство одного из семи погребенных домов. Другой добрый человек из этого же района обещал профинансировать там же под ключ дом еще одной семье. ТИКА, Турецкое агентство помощи вызвалось построить 8 домов для пострадавших, Аскар Салымбеков выделяет 20 контейнеров. Мы в нашем Фонде собираем деньги на строительство еще одного дома. Будут переселены на новое место до 100 семей только из Аю-Сай. Я хочу обратиться ко всем помочь нашим соотечественникам в преодолении суровых трудностей этой весны. Ведь есть немало людей, сообществ, способных помочь в таких случаях. В Бишкеке и Оше есть землячества, шерине и даже по несколько групп от каждого района, нужна ваша солидарность с нуждающимися!

- Такая помощь - это всегда эмоциональный порыв, акт доброй воли. Как вы сами сказали, люди по-разному реагируют на беду, случившуюся на глазах, и на беды, произошедшие вдалеке. Что с этим делать?

- Нужно культивировать, усилить новый код поведения нашей молодежи, который становится все отчетливее и патриотичнее в последнее время: инициатива, сопереживание, соучастие в решении общественных дел. Хочу обратиться к нашей диаспоре за рубежом, повникайте в цифры и масштабы ЧС в стране: проблемы переходного времени в стране всерьез отягощены последствиями частых природных и техногенных катастроф. Вспоминаю в Пало Алто в Калифорнии в начале 90-х годов день рождения 6-летней внучки сенатора Крэнстона, большого друга Кыргызстана. Она обратилась к своим гостям, чтобы они не несли ей все, что они посчитают достойным подарком, но по возможности передали ей чек в 25 долларов (примерно на столько и были бы куплены ей игрушки или торт) для того, чтобы передать эти деньги своей маме, которая внесет их в Международный фонд помощи женщинам против насилия. Это, насколько я знаю, оставалось линией ее поведения и в последующие годы. Такой поступок маленькой девочки и ее родителей меня тогда поразил, но ведь это ее вклад в безопасность не только своего общества, но и всего мира. Такие черты надо воспитывать сызмальства, нам это нужно втройне!

Крайне важна эффективная организация помощи в чрезвычайных и кризисных ситуациях. Горожане, да и все граждане страны с энтузиазмом помогали, давали деньги в счет помощи пострадавшим в Дачи СУ, но так и не получили ясного, четкого ответа, как были распределены эти средства, куда ушли собранные 100 миллионов сомов. Информационное освещение сбора средств помощи, распределения, результатов помощи - слабое звено в управлении кризисом, требующее срочной наладки! И сейчас, когда новая беда на дворе, вроде бы открыты счета помощи, но люди не горят энтузиазмом: поясните, насколько транспарентно собираются и куда идут наши деньги, спрашивают наши соотечественники. Мы видим, что на местах вяла активность существующих неправительственных организаций, есть ли они?! Вот где требуется сила гражданского общества, без них население на местах без мышц, энергии и без нервов.

- Что еще в стране должно быть сделано, чтобы встретить чрезвычайные ситуации во всеоружии, ведь живут же некоторые страны, как Япония, среди тайфунов и землетрясений, показывая образцы дисциплины, высокой готовности к стихиям?

- Много предстоит потрудиться нашим законодателям, чтобы привести в систему оказание гуманитарной помощи в соответствии с международными требованиями. Уязвимое звено - необеспеченность органов безопасности материальными и финансовыми ресурсами для эффективного управления кризисными ситуациями. Нужно увеличить число необходимых продуктов и товаров в списке госрезервов, хотя бы на основе десяти жизненно необходимых продуктов, все в расчете на 200 тысяч человек для каждого района. Это так называемые минимальные стандарты. Их нужно рассмотреть, собрать и утвердить. Жогорку Кенешу требуется ускорить принятие закона "О международной срочной помощи", который упорядочит и систематизирует оказываемую стране помощь в кризисные времена. Пока же после каждого события огромным потоком везется мука, масло, картофель и другое, а нужно ли столько продовольствия людям в беде, никто не спрашивает. Между тем, особенно детям и женщинам крайне важно получить в такое время лекарства, средства личной гигиены. При этом все пострадавшие думают только о новом безопасном месте, о новом жилье! Другой закон о сейсмической безопасности, крайне важный для страны, не находит поддержки в ЖК! Будем также надеяться, что правительство будет плотно опекать запущенные в ход механизмы страхования и ипотечного кредитования. Турция, 98% территории которой находится в сейсмической зоне, широко практикует страхование недвижимости, из чего оплачиваются работы по реконструкции и восстановлению домов. Россия приступает широким фронтом к этой практике. И, конечно, нам нужно наращивать в селах и городах, в жааматах культуру безопасности жизни, учить людей ценить жизнь. Не могут и не должны после таких трагедий люди продолжать жить в опасных зонах, привыкать к оползневой ситуации...