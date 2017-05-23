Дефекты после ремонта — мэрия Бишкека заставляет переделывать дороги

23 мая 2017, 17:36 Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Мэрия Бишкека заставляет подрядные организации устранять дефекты на отремонтированных дорогах, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Районными администрациями был проведен комиссионный объезд по выявлению дефектов на улицах, которые отремонтировали в 2016 году.

В ходе проверки дорог комиссией выявлены трещины, просадка и неровности на асфальтобетонном покрытии, сделаны замечания по корректировке люков, ливнеприемников и бордюров, незавершенным работам по устройству тротуаров и ирригации.

Ранее сообщалось, что на проспекте Чуй в восточном направлении устраняются неровности на асфальте, хотя дорога была отремонтирована осенью прошлого года.

Из городского бюджета выделили 600 миллионов сомов на реабилитацию 44 дорог в прошлом году. Из этой суммы удалось сэкономить 158 миллионов 684 сома и отремонтировать еще 17 улиц.

В 2017 году предприятие планирует отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работают два собственных асфальтобетонных завода.