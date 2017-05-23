Детское шоу "Танцы" на НТВ ищет юные таланты из Кыргызстана!

23 мая 2017, 17:52 Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн объявил о втором сезоне шоу "Ты супер!" и анонсировал запуск нового проекта "Ты супер! Танцы".

Для танцевального шоу "Ты супер!" ищут талантливых кыргызстанцев от 7 до 18 лет, которые остались без попечения родителей или находятся в сложной жизненной ситуации.

Sputnik ищет ребят, которые хорошо танцуют. Видео с выступлением ребенка можно прислать на WhatsApp-номер +996 707-950-459. Чтобы получить более подробную информацию, звоните по телефону +996 555-950-459.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники - таланты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии.