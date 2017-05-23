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Исламские игры солидарности в Баку: у Кыргызстана 17 медалей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/islams...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427648-ru.html

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23 мая 2017, 17:33       Комментарии

Накануне, 22 мая, на олимпийском стадионе города Баку состоялась торжественная церемония закрытия IV Игр исламской солидарности. Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
По итогам 10 соревновательных дней сборной Кыргызстана удалось завоевать 17 медалей различного достоинства: 4 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. Сборная Кыргызстана заняла 10 место в медальном зачете Игр исламской солидарности.
На Играх Кыргызстан представляла команда из 69 спортсменов, которые вели борьбу по 11 видам спорта.
Чемпионы Исламиады из Кыргызстана: <li>Юрий Краковецкий — в весовой категории свыше 100 кг по дзюдо;</li> <li>Каныбек Жолчубеков — в весовой категории до 59 кг по греко-римской борьбе;</li> <li>Муслим Евлаев — в весовой категории до 74 кг по вольной борьбе;</li> <li>Айсулуу Тыныбекова — в весовой категории до 58 кг по женской борьбе.</li> Серебряные призёры: <li>Узур Жусупбеков — в весовой категории до 98 кг по греко-римской борьбе;</li> <li>Руслан Царев — в весовой категории до 71 кг по греко-римской борьбе;</li> <li>Жанат Кыйлыбаев — в весовой категории до 66 кг по греко-римской борьбе;</li> <li>Алибек Осмонов — в весовой категории до 61 кг по вольной борьбе;</li> <li>Туратбек Сулайманкул уулу — в соревнованиях по ушу-саньшоу в весовой категории до 48 килограммов.</li> Бронзовые призеры: <li>Отар Бестаев — в весовой категории до 60 кг по дзюдо;</li> <li>Бектур Рысмамбетов — в весовой категории до 73кг по дзюдо;</li> <li>Владимир Золоев — в весовой категории до 81 кг по дзюдо;</li> <li>Дарья Таланова — на дистанции 200 метров брассом по плаванию;</li> <li>Кайратбек Туголбаев — в весовой категории до 75 кг по греко-римской борьбе;</li> <li>Дарья Маслова — на дистанции 5000 метров по легкой атлетике;</li> <li>Айпери Медет кызы — в весовой категории до 75 кг по женской борьбе;</li> <li>Национальная женская сборная Кыргызстана по волейболу.</li>

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