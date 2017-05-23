ММА: кыргызстанцы завоевали 6 золотых медалей чемпионата Азии в Оше

23 мая 2017, 17:27 Комментарии

Сборная Кыргызстана завоевала 10 медалей чемпионата Азии по смешанным единоборствам (ММА) по версии Всемирной ассоциации (WMMAA). Турнир прошел на стадионе имени Долена Омурзакова в Оше.

Медали в рамках чемпионата разыгрывались в восьми весовых категориях среди мужчин, а также женщины вели бои в двух весовых категориях. Отметим, за чемпионские титулы боролись команды из семи стран, такие как Китай, Южная Корея, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан.

Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, по итогам соревнований сборная Кыргызстана завоевала 10 медалей, из которых шесть золотых, одна серебряная и две бронзы.

Чемпионами Азии в составе сборной Кыргызстана стали Рыскулбек Ибраимов, Нурсултан Рахманберди уулу, Кубанычбек Туралбек уулу.

Таким образом, Кыргызстан занял первое место в командном зачете, на втором месте команда Китая и на третьем Казахстан.

Отметим, в церемонии открытия чемпионата приняли участие советник президента КР Икрамжан Илмиянов, вице-премьер-министр Жениш Раззаков, мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, замдиректора Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канатбек Арпачиев, президент федерации ММА и панкратиона КР Улукбек Омурзаков, а также президент международной федерации ММА Вадим Финкельштейн.

Чемпионы и призеры:

до 56,7 кг

<li>1 место - Ченг Цитао Банг (Китай)</li><li>2 место - Азатбек Анарбай уулу (Кыргызстан)</li><li>3 место - Талгат Жамгырчиев (Казахстан) и Можалол Джураев (Узбекистан)</li>

до 61,2 кг

<li>1 место - Рыскулбек Ибраимов (Кыргызстан)</li><li>2 место - Эмджамли Холбойи (Таджикистан)</li><li>3 место - Кассым Ануарбек (Казахстан) и Чен Руи (Китай)</li>

до 65,8 кг

<li>1 место - Нурсултан Рахманберди уулу (Кыргызстан)</li><li>2 место - Айыденг Джумаи (Китай)</li><li>3 место - Фанд Мубанз (Афганистан) - Мехтар Рохатов (Таджикистан)</li>

до 70,3 кг

<li>1 место - Кубанычбек Туралбек уулу (Кыргызстан)</li><li>2 место - Дорёбек Содиков (Узбекистан)</li><li>3 место - Диовар Давлятов (Таджикистан) и Ким Сёнг Гвон (Южная Корея)</li>

до 77,1 кг

<li>1 место - Тологон Рахманберди уулу (Кыргызстан)</li><li>2 место - Равшанбек Рахматов (Узбекистан) </li><li>3 место - Шайилан Нуерданбиеке (Китай) и Джамшед Ганиев (Таджикистан)</li>

до 64 кг

<li>1 место - Олжобай кудайбердии улуу (Кыргызстан)</li><li>2 место - Ю Ёнг Во (Южная Корея)</li><li>3 место - Бахтовар Давлатов (Таджикистан) и Мухриддин Алимов (Узбекистан)</li>

до 93 кг

<li>1 место - Осман Абдулазизов (Кыргызстан)</li><li>2 место - Розимурод Юлдошев (Узбекистан)</li><li>3 место - Жасулан Хассимов (Казахстан) и Конг Ханг Донг (Китай)</li>

до 93 кг

<li>1 место - Максат Мусаев (Кыргызстан)</li><li>2 место - Азамат Баходурзада (Узбекистан)</li><li>3 место - Алимжан Сулейманов (Казахстан) и Аоригеле (Китай)</li>

Женщины

до 52,2 кг

<li>1 место - Донг Хуа Чанг (Китай)</li><li>2 место - Мансия Мулдакулова (Казахстан)</li><li>3 место - Айсалкын Джаныбекова</li>

до 61,2 кг

<li>1 место - Хан Гванг Мей (Китай)</li><li>2 место - Мария Агапова (Казахстан)</li><li>3 место - Самара Шамбетова (Кыргызстан).</li>