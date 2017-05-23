Сегодня: суд будет открытым, снос ресторана "Нарын", фестиваль мороженого

23 мая 2017, 17:30 Комментарии

Скрывать нечего. Процесс по делу Текебаева будет открытым. Это значит, что граждане будут получат исчерпывающую информацию о коррупционных преступлениях, совершение которых инкриминируется лидеру "Ата Мекена" и его соратнику Дуйшонкулу Чотонову. В общем, нет никакого резона утаивать информацию о деяниях депутата, который изображает из себя жертву политических преследований.

Предположение о том, что суд по коррупционному делу высокопоставленного политика будет проходить в закрытом режиме, накануне выдвинул соратник главы "Ата Мекена" Алмамбет Шыкмаматов. На чем основаны догадки депутата, непонятно, тем более что в ГКНБ неоднократно подчеркивали, что следствием получены исчерпывающие и неопровержимые доказательства вины Омурбека Текебаева.

Ресторан "Нарын" попал под снос. Раньше это было престижное заведение, там проводили банкеты и торжества, но уже лет 10 здание служит пристанищем для бомжей и пятачком, куда слетались "ночные бабочки". Все это время за здание и территорию велась борьба в судах, но теперь его судьба, похоже, решена окончательно и бесповоротно. Ресторан "Нарын" будет разрушен, а на его месте возведут коммерческий объект, поделились планами представители Свердловского акимиата столицы.

Дата начала работ еще не определена, но будущую строительную площадку уже начали огораживать высоким забором. Обшарпанный каркас здания с выбитыми дверями и пустыми оконными проемами долгие годы стоит посреди Бишкека как призрак из прошлого. Рядом площадь Победы, гостиница "Достук", цирк - и тут же, мягко говоря, такое недоразумение. Этот пейзаж производил гнетущее впечатление на бишкекчан и гостей Бишкека. Иностранцы не понимают, как в центре столицы может находиться здание, которое выглядит, как после бомбежки.

Переэкзаменовка. Водителей общественного транспорта проверят на знание ПДД. После серии серьезных аварий с участием маршрутных такси, автобусов и троллейбусов власти Бишкека решили проверить на профессиональную пригодность сотрудников частных фирм перевозчиков и муниципальных транспортных предприятий. Ситуация на дорогах столицы, где практически каждый день происходят наезды на пешеходов или аварии со смертельным исходом, требует принятия экстренных мер.

Вице-мэр столицы Геннадий Милицкий сообщил, что в прошлом году на экзамены на знание ПДД были направлены 100 водителей микроавтобусов, и только 15 из них показали более или менее удовлетворительные результаты. В этом году муниципалитет намерен пропустить через тесты гораздо большее количество,сотрудников фирм, занимающихся пассажирскими перевозками. Тех, кто не знает правил, будут отстранять от работы.

Трагическая случайность. В селе Беш-Кунгей в реку Аламедин упал двухлетний ребенок. Это случилось накануне вечером. Малыша унесло течением, на его поиски были привлечены сотрудники милиции и спасатели МЧС. На помощь для участия в спасательной операции мобилизовались местные жители.

Сегодня правоохранители и представители чрезвычайного ведомства продолжили обследование русла реки, однако никаких обнадеживающих результатов пока нет. Поиски затруднял высокий уровень воды и сильное течение. Поиски ребенка не прекращались ни на минуту.

Позже стало известно, что ребенка нашли без признаков жизни примерно в 16 30, об этом сообщили в МЧС. Малыш утонул. Его тело передано родственникам.

Главе "Айыл Банка" пригрозили увольнением. По мнению премьера, финансовое учреждение сильно тормозит с выдачей кредитов сельхозпроизводителям. В этом году крестьяне и фермеры получили на 400 миллионов сомов меньше, чем в прошлом. При этом, подчеркнул Жээнбеков, правительство увеличило финансовые вливания в сельское хозяйство. На исправление ситуации главе "Айыл Банка" дан месяц, если в течение этого времени не произойдет кардинальных изменений, Марат Акимов будет уволен.

Кроме того, глава правительства призвал правление банка быть более чутким к проблемам земледельцев, которые понесли убытки в результате стихийных бедствий. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость пролонгировать кредиты фермерам, хозяйствам которых причинен ущерб в результате паводковых явлений, схода селей и оползней.

Фестиваль мороженого. В Бишкеке планируется проведение крупного мероприятия, посвященного Дню защиты детей. Праздник состоится в торговом центре на пересечении улиц Горького и Шабдан Баатыра 1 июня. На сладком фестивале будет представлено более 50 сортов мороженого. Кроме того, организаторы готовят для малышей большую развлекательную программу.

На праздник приглашены дети-сироты. Их угостят десертами и представят возможность бесплатно покататься на аттракционах. Кроме мороженого на фестивали будут представлены и другие сладкие лакомства. Часть средств, вырученных на мероприятии, будет направлена на благотворительные цели.