Кого приглашают в УПМ в гости и выпускают под сопровождением?

23 мая 2017, 17:43 Комментарии

Сегодня, 23 мая, столичное Управление патрульной милиции открыло свои двери школьникам и студентам. Кроме того, в праздничном мероприятии принял участие депутат БГК, который призвал молодое поколение соблюдать правила при переходе дорог.

После чего милиционеры рассказали школьникам о своей службе и продемонстрировали технику и оснащение. Инспекторы показали своих лучших "железных коней", дали разрешение самостоятельно включать спецсигнал.

Но больше всего мальчикам по душе пришлись щиты и дубинки. Ребята примеряли обмундирование по очереди, попутно фотографируя себя.

Затем инспекторы рассказали своим гостям о трудностях их работы и о том, как школьникам необходимо вести себя, переходя дорогу, а студентам ездить за рулем.