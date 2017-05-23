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Кого приглашают в УПМ в гости и выпускают под сопровождением?

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360350_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427644-ru.html

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23 мая 2017, 17:43       Комментарии

Сегодня, 23 мая, столичное Управление патрульной милиции открыло свои двери школьникам и студентам. Кроме того, в праздничном мероприятии принял участие депутат БГК, который призвал молодое поколение соблюдать правила при переходе дорог.
После чего милиционеры рассказали школьникам о своей службе и продемонстрировали технику и оснащение. Инспекторы показали своих лучших "железных коней", дали разрешение самостоятельно включать спецсигнал.
Но больше всего мальчикам по душе пришлись щиты и дубинки. Ребята примеряли обмундирование по очереди, попутно фотографируя себя.
Затем инспекторы рассказали своим гостям о трудностях их работы и о том, как школьникам необходимо вести себя, переходя дорогу, а студентам ездить за рулем.

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