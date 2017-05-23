Чыныбай Турсунбеков провел встречу с премьер-министром Турции Биналы Йылдырымом

23 мая 2017, 16:51 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков в рамках рабочего визита в Турецкую Республику встретился с премьер-министром Турции Биналы Йылдырымом, сообщает пресс-служба ЖК КР.

В ходе продолжительной встречи, прошедшей в теплой и дружественной атмосфере, были обсуждены пути дальнейшего расширения и углубления двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Чыныбай Турсунбеков выразил надежду, что нынешний визит парламентской делегации придаст большой импульс развитию взаимовыгодных отношений между двумя братскими странами.

"Кыргызстан заинтересован в активном политическом диалоге с Турецкой Республикой", — заявил спикер.

Отмечая большую роль парламентов двух стран, он подчеркнул, что депутаты должны сближать народы и содействовать политическому взаимодействию.

"Турция является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана", — подчеркнул он.

Напоминая о заявленной в 2013 году цели — вывести товарооборот между двумя странами до 1 млрд. долларов США, спикер ЖК КР призвал активизироваться в этом направлении и провести очередное 9-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Укрепление экономических связей между двумя странами возможно также посредством реализации крупных совместных проектов", — добавил Турсунбеков.

Выражая удовлетворение относительно сотрудничества в рамках ТюркПА, Чыныбай Турсунбеков сообщил о готовности кыргызской стороны провести в Кыргызстане очередное пленарное заседание ТюркПА, которое намечено на июль 2017 года.

В свою очередь Бинали Йылдырым отметил важность рабочего визита парламентской делегации Кыргызстана.

"Мы всегда заинтересованы развивать отношения с Кыргызстаном, независимость которого Турция признала одной из первых и открыла дипломатическую миссию", — сказал он.

"После известных событий в Турции 15 июля 2016 года вы первый из высшего руководства Кыргызстана, который сразу же посетил нашу страну. Я хочу выразить благодарность Вам. Уверен, что данный визит откроет новую страницу в нашем сотрудничестве", — сказал Бинали Йылдырым.

Также премьер-министр Турции, касаясь предстоящих президентских выборов, намеченных на осень этого года, пожелал Кыргызстану удачи в успешном их проведении.

Кроме этого, премьер-министр Турции остановился на текущем состоянии взаимодействия двух стран в области образования. По его словам, ситуация вокруг бывшего международного образовательного учреждения "Себат" оказала свое определенное влияние на двусторонние отношения. Придавая огромное значение этому вопросу, глава кабмина Турции предложил сотрудничество в новом формате, задействовав при необходимости потенциал государственного образовательного Фонда "Маариф".

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