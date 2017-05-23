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Финляндия готова инвестировать в строительство клиники в Бишкеке

Источник:
http://knews.kg/2017/05/finlya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427642-ru.html

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23 мая 2017, 17:01       Комментарии

Председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев встретился с делегацией из Финляндии во главе с Эсо Коккелло. Об этом сообщает пресс-служба БГК.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области здравоохранения в части репродуктивного здоровья человека.
"Гости отметили, что готовы вложить инвестиции в строительство новой современной клиники", – говорится в сообщении.
Обсуждая перспективы сотрудничества, глава столичного парламента Канатбек Музуралиев отметил, что здравоохранение и образование – приоритетные сферы.
"Город открыт для новых проектов и готов к сотрудничеству с целью развития системы здравоохранения с возможностью привлечения инвесторов и реализации ряда проектов", – сказал Музуралиев.
В заключение встречи стороны договорились о дальнейшей проработке данного вопроса.

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