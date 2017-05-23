Финляндия готова инвестировать в строительство клиники в Бишкеке

23 мая 2017, 17:01 Комментарии
Председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев встретился с делегацией из Финляндии во главе с Эсо Коккелло. Об этом сообщает пресс-служба БГК.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области здравоохранения в части репродуктивного здоровья человека.
"Гости отметили, что готовы вложить инвестиции в строительство новой современной клиники", – говорится в сообщении.
Обсуждая перспективы сотрудничества, глава столичного парламента Канатбек Музуралиев отметил, что здравоохранение и образование – приоритетные сферы.
"Город открыт для новых проектов и готов к сотрудничеству с целью развития системы здравоохранения с возможностью привлечения инвесторов и реализации ряда проектов", – сказал Музуралиев.
В заключение встречи стороны договорились о дальнейшей проработке данного вопроса.