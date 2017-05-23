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В Бишкеке двое отравились шаурмой, трое лагманом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427641-ru.html

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23 мая 2017, 17:18       Комментарии

С наступлением жаркой погоды, в столице участились случаи пищевых отравлений.
По данным Бишкекской санитарной службы, в мае зарегистрировано 2 случая отравления в местах общепита.
"В первом случае пострадали 2 человека, употребившие шаурму в точке фаст-фуда по улице Суюнбаева. Во втором случае пострадали 3 человека, съевшие босо-лагман в столовой по улице Ден Сяопина. По результатам проверки оба объекта оштрафованы и закрыты до устранения нарушений", – говорится в сообщении.
Санитарная служба Бишкека убедительно рекомендует не покупать готовые продукты сомнительного качества с рук на улицах города, в том числе на рынках.
"Просим обращать внимание на сроки годности продуктов, условия хранения и маркировку, должна быть указана полная информация о происхождении данного продукта", – отметили в пресс-службе.

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