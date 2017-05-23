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Тайна свечений в Чуйской области учеными не разгадана. Очередь уфологовТайна свечений в Чуйской области учеными не разгадана. Очередь уфологовБишекский рынок "Дыйкан" с 24 мая будет закрытБишекский рынок "Дыйкан" с 24 мая будет закрыт

Проигранная война рынка и мэрии. "Дыйкан" сдал свои позиции

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360348_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427640-ru.html

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У оппозиции просто нечего предъявить С.Жээнбекову, поэтому идут такие нападки – политолог

23 мая 2017, 16:46       Комментарии

Нешуточное противостояние торговцев рынка "Дыйкан" с мэрией и акимиатом завершилось. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
В соответствии с распоряжением столичных властей от 11 апреля 2017 года "Об устранении нарушений на муниципальном торгово-рыночном комплексе Дыйкан-Пишпек" деятельность рынка была приостановлена. Ленинская районная администрация письменно уведомила всех торговцев и администрацию рынка о принятом решении.
Причины закрытия прежние - близкое расположение рынка к нефтебазе создает угрозу безопасности людей и высокий риск возникновения чрезвычайной ситуации. Если возникнет пожар, то рынок не имеет запасных выходов и это может привести к трагедии. Стоит отметить, конфликты о закрытии стали все чаще возникать, когда единственный подъезд к торговой площади был перекопан для реконструкции улицы Фучика.
"Государственное предприятие "НК Кыргыз темир жолу" решением от 22 мая 2017 года расторгло договор аренды государственных сооружений, зданий (помещений), в том числе административных за № 1338 от 19.07.2013 года, заключенным с ОсОО Лагуна групп", - говорится в сообщении.
Между тем муниципалитет напоминает, что сельскохозяйственную продукцию можно будет приобретать на рынках "Дордой-Дыйкан" и "Сары-Озон Дыйкан".

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