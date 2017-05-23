МВД Узбекистана и России подписали протокол о взаимодействии на 2017-2018 годы

23 мая 2017, 16:42 Комментарии

Ташкент, 23 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Министры внутренних дел Узбекистана Абдусалам Азизов и Российской Федерации Владимир Колокольцев сегодня подписали протокол о взаимодействии на 2017-2018 годы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

А.Азизов и В.Колокольцев в ходе встречи обсудили приоритетные вопросы сотрудничества, в числе которых состояние и перспективы взаимодействия по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконной миграцией и в розыскной деятельности.

Особое внимание было уделено созданию представительства МВД России в Узбекистане, а также широком информировании населения о его деятельности.

По словам Владимира Колокольцева, документ определяет дальнейшее развитие российско-узбекского сотрудничества в правоохранительной сфере, и позволяет системно подходить к борьбе с преступностью на территориях двух стран. "Узбекистан и РФ в ближайшее время должны активизировать работу двух совместных рабочих групп: по борьбе с незаконной миграцией и по решению вопросов, связанных с трудовой деятельностью и защитой прав трудящихся – мигрантов", - отметил он.