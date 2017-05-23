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Бишекский рынок "Дыйкан" с 24 мая будет закрыт

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/bishekski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427638-ru.html

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23 мая 2017, 16:43       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Овощной рынок "Дыйкан" с 24 мая будет закрыт. Базар был открыт на территории предприятия "Кыргыз темир жолу" в 2008 году.
По информации мэрии Бишкека, все торговцы и администрация рынка уведомлены. Закрытию рынка способствовало несколько причин: близость к железной дороге и нефтяной базе, расположение в тупике и несоответствие санитарным нормам и безопасности людей в случаи пожара.
Мэрия информирует, что торговцы рынка переехали на рынки "Дордой-Дыйкан" и "Сары-Озон Дыйкан", где можно приобрести сельскохозяйственную продукцию.

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