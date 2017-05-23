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В Бишкеке жители жилмассива "Кайынды" получили доступ к газу

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427637-ru.html

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23 мая 2017, 16:53       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. В Свердловском районе города Бишкек состоялся подача природного газа в населенный пункт. Порядка 1100 жителей жилого массива "Кайынды" получили доступ к экологическому топливу, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
Работы по строительству газопроводов и газификации крупного жилмассива выполнены в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации КР и Инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан".
Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов общей протяженностью 6 километров составила 16,8 млн сомов.
В торжественной церемонии подачи газа в населенный пункт приняли участие директор филиала "Бишкекгаз" Манас Акматбеков, Глава Свердловской районной администрации г.Бишкек Самарбек Болотбеков. Стоит отметить, что для газоснабжения жилмассива был построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт, а также проведены работы по строительству внутридворовых газопроводов. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями стандартов и норм с применением сертифицированных материалов.
По итогам 2016 года компанией "Газпром Кыргызстан" было газифицировано 10 жилмассивов г.Бишкек: Керемет, Касым, Щербакова, Бурдинская, Салам-Алик, Жениш, Балбан-Таймаш, Кайынды, Керамическая, Мыкан.
В 2017 году планируется газифицировать 15 жилмассивов г.Бишкек и Чуйской области. Природным газом будет охвачено более 20 тыс домовладений. До 2030 года планируется увеличить уровень газификации Кыргызстана до 62% и обеспечить газоснабжением более 400 населенных пунктов.

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