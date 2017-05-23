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Новости Кыргызстана

Рынок "Дыйкан" в Бишкеке закроют завтраРынок "Дыйкан" в Бишкеке закроют завтра

По Кыргызстану в отдельных районах возможны дожди, грозы — прогноз погоды на 24 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427636-ru.html

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23 мая 2017, 16:56       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 24 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +6...+11
днем: +20...+25
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +21...+26
В Бишкеке ночью кратковременный дождь, гроза, днем осадки маловероятны. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

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