По Кыргызстану в отдельных районах возможны дожди, грозы — прогноз погоды на 24 мая

23 мая 2017, 16:56 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 24 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Таласская область

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Баткенская область

ночью: +13...+18

днем: +25...+30

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +25...+30

Иссык-Кульская область

ночью: +6...+11

днем: +20...+25

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +21...+26

В Бишкеке ночью кратковременный дождь, гроза, днем осадки маловероятны. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +26...+28.