По Кыргызстану в отдельных районах возможны дожди, грозы — прогноз погоды на 24 мая

23 мая 2017, 16:56 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 24 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +6...+11
днем: +20...+25
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +21...+26
В Бишкеке ночью кратковременный дождь, гроза, днем осадки маловероятны. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +26...+28.