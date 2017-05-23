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Тайна свечений в Чуйской области учеными не разгадана. Очередь уфологов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427635-ru.html

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Алмазбек Атамбаев признался в любви в своей очередной песне

23 мая 2017, 16:47       Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. От ученых НАН КР получен ответ на запрос о таинственных снимках с фотоловушек, сообщила специалист по связям с общественностью ОО "Союз охраны природы Германии (NABU)" Зарина Эсенбаева.
© Фото / пресс-служба спецгруппы "Барс" Союза охраны природы Германии (NABU)Снимок с фотоловушки с урочища Мамбет-Булак на территории природного парка "Чон-Кемин" Ранее академикам были переданы фотографии с неизвестным "светящимся объектом", полученные с фотоловушек, установленных на территории природного парка Чон-Кемин.
"Представленные вами фотоснимки изучили специалисты нашего института. К сожалению, нам не удалось определить природу запечатленных на них изображений", - процитировала Эсенбаева ученых.
Она отметила, что снимки действительно загадочные и все же хотелось бы получить точный ответ.
"У многих людей фотографии вызвали неподдельный интерес. Очень много комментариев поступило и от пользователей соцсетей. Мы приняли решение обратиться за консультацией к уфологам", - сказала Эсенбаева.
Она подчеркнула, что пока неизвестно, кто именно будет заниматься разгадкой тайны снимков, но надеется на исследователей необычных природных явлений.

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