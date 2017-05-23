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Рынок "Дыйкан" в Бишкеке закроют завтра

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427634-ru.html

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23 мая 2017, 16:52       Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Рынок "Дыйкан-Пишпек" закрывают 24 мая текущего года, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Основание - распоряжение столичной мэрии от 11 апреля.
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"Близкое расположение объекта к нефтебазе создает угрозу безопасности людей. Рынок не имеет запасных выходов на случай возникновения пожара, любая чрезвычайная ситуация может привести к трагедии", - говорится в сообщении.
Государственное предприятие "НК "Кыргыз темир жолу" решением от 22 мая 2017 года расторгло договор аренды государственных сооружений, зданий (помещений), в том числе административных, за № 1338 от 19.07.2013 года, заключенный с ОсОО "Лагуна групп".
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