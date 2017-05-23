Рынок "Дыйкан" в Бишкеке закроют завтра

23 мая 2017, 16:52 Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Рынок "Дыйкан-Пишпек" закрывают 24 мая текущего года, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Основание - распоряжение столичной мэрии от 11 апреля.

Ленинская районная администрация письменно уведомила всех торговцев и администрацию рынка о принятом решении.

"Близкое расположение объекта к нефтебазе создает угрозу безопасности людей. Рынок не имеет запасных выходов на случай возникновения пожара, любая чрезвычайная ситуация может привести к трагедии", - говорится в сообщении.

Государственное предприятие "НК "Кыргыз темир жолу" решением от 22 мая 2017 года расторгло договор аренды государственных сооружений, зданий (помещений), в том числе административных, за № 1338 от 19.07.2013 года, заключенный с ОсОО "Лагуна групп".

Мэрия Бишкека информирует, что сельскохозяйственную продукцию можно будет приобретать на рынках "Дордой-Дыйкан" и "Сары-Озон Дыйкан".