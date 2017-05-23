Как эффективно наябедничать на водителей общественного транспорта? Телефоны

23 мая 2017, 16:19 Комментарии

Общественный транспорт, как и любой участник дорожного движения, нарушает правила. Отличие лишь в том, что автобусы и троллейбусы в большинстве случаев остаются без наказания. Однако сейчас по сообщению столичного муниципалитета мэрия взялась за решение этой проблемы.

Независимыми аудиторами за общественным транспортом станут бишкекчане, которые смогут осуществлять свой контроль. Теперь на всей габаритной технике, перевозящей пассажиров, размещены наклейки с номерами телефонов диспетчерских служб.

"В настоящее время муниципалитет ведет переговоры с частными фирмами-перевозчиками о том, чтобы такого рода наклейки появились и на маршрутных бусах. Мэрия города Бишкек просит горожан сообщать о нарушениях ПДД, совершённых водителями общественного транспорта, а также задавать все интересующие вопросы по номерам", - говорится в сообщении.

0554 20-11-25, 0 312 53-48-24 – диспетчерская служба МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие";

0 312 65-75-40, 65-75-42 – Бишкекское троллейбусное управление.

Call-центр мэрии: 185 и 1840 круглосуточно.

Фотографии с нарушениями можно отправить на WhatsApp по номеру: 0554-182-185 и 0554 20 11 25.