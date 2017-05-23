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Автошколы хотят перевести на срочную лицензию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360315_av...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427632-ru.html

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23 мая 2017, 16:23       Комментарии

В Минобразования рассматривают вопрос перевода автошкол на срочную лицензию. Об этом сегодня, 23 мая, на пресс-конференции сообщил начальник дошкольного, школьного и внешкольного образования МОиН Марат Усеналиев.
По его словам, автошколы, как образовательные учреждения, находятся под контролем Министерства образования и науки. Ранее ведомство выдавало бессрочную лицензию на деятельность автошкол. Однако после участившихся случаев ДТП и коррупции рассматривает вопрос введения срочной лицензии, которой можно лишить после любого правонарушения со стороны автошколы.
"Мы выдаем лицензии учебным предприятиям, которые готовят водителей. Раньше лицензии были бессрочные, но буквально 4 дня назад мы внесли предложение в Минобразования разработать учебный план, чтобы эти лицензии были срочными, то есть после правонарушений будем лишать лицензии. До этого таких правил не было, лишали только в судебном порядке. Это, конечно, как мы думаем, отразится на качестве образования и подготовки водителей", - сообщил Усеналиев.

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