Автошколы хотят перевести на срочную лицензию

23 мая 2017, 16:23 Комментарии

В Минобразования рассматривают вопрос перевода автошкол на срочную лицензию. Об этом сегодня, 23 мая, на пресс-конференции сообщил начальник дошкольного, школьного и внешкольного образования МОиН Марат Усеналиев.

По его словам, автошколы, как образовательные учреждения, находятся под контролем Министерства образования и науки. Ранее ведомство выдавало бессрочную лицензию на деятельность автошкол. Однако после участившихся случаев ДТП и коррупции рассматривает вопрос введения срочной лицензии, которой можно лишить после любого правонарушения со стороны автошколы.

"Мы выдаем лицензии учебным предприятиям, которые готовят водителей. Раньше лицензии были бессрочные, но буквально 4 дня назад мы внесли предложение в Минобразования разработать учебный план, чтобы эти лицензии были срочными, то есть после правонарушений будем лишать лицензии. До этого таких правил не было, лишали только в судебном порядке. Это, конечно, как мы думаем, отразится на качестве образования и подготовки водителей", - сообщил Усеналиев.