Премьер: Министерства уделяют недостаточно внимания работе с гражданами

23 мая 2017, 16:28 Комментарии

Министерства и ведомства уделяют недостаточно внимания работе с гражданами. Необходимо сделать так, чтобы государственные органы оперативно отвечали на запросы граждан. При этом ответы должны быть содержательными и по существу. Об этом премьер-министр Сооронбай Жээнбеков заявил на заседании правительства в ходе рассмотрения вопроса о состоянии исполнительской дисциплины в государственных органах исполнительной власти Кыргызской Республики по итогам 2016 года и I квартала 2017 года.

Глава кабмина отметил, что по итогам 2016 года из поступивших в аппарат правительства 1776 проектов актов было возвращено инициаторам 545, или 30,6%.

"Правительство – главный орган исполнительной власти, обеспечивающий исполнение законов. Вместе с тем отдельные руководители министерств и ведомств уделяют недостаточно внимания вопросу исполнительской дисциплины и мониторинга исполнения поставленных задач. Так, имеет место формальный подход к вопросу размещения еженедельных графиков работы руководителей государственных органов страны на электронном ресурсе "Апта-gov.kg" и низкое качество самих графиков. Недостаточное внимание уделяется работе с обращениями граждан. Зачастую государственные органы на запросы граждан отвечают отписками или обращение гражданина кочует из ведомства в ведомство без ответа. Например, житель города Бишкек ответ на свое письмо, направленное в Фонд государственного имущества, получил спустя 73 дня. Так не должно быть", - констатировал Жээнбеков.

С докладом по вопросу состояния исполнительской дисциплины в государственных органах исполнительной власти КР по итогам 2016 года и I квартала 2017 года выступил руководитель аппарата правительства Акылбек Осмоналиев.

"В настоящее время наметилась тенденция к снижению нарушений сроков исполнения документов. Так, если по итогам 2015 года министерствами и ведомствами были исполнены с нарушением сроков 5,8 процента нормативных правовых актов, взятых на контроль, то по итогам 2016 года данный показатель составил 5,4 процента. На 0,4 процента улучшился показатель своевременного исполнения документов. Улучшилась ситуация с исполнением запросов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики: если по итогам 2015 года процент нарушений установленных сроков составлял 7,9 процента, то по итогам 2016 года данный показатель снизился до 6 процентов. Процентный показатель улучшился на 1,9 процента", - сказал Осмоналиев.

По итогам обсуждения за допущенные недостатки по организации исполнительской дисциплины принято решение рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Фархата Бекмамбетова.

Одновременно с этим выговоры объявлены статс-секретарю Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Максату Ташболотову, статс-секретарю Министерства труда и социального развития Бактыбеку Жекшенову, заместителю председателя Государственной регистрационной службы Камчыбеку Акишеву.

Также министру транспорта и дорог Жамшитбеку Калилову поручено рассмотреть ответственность за состояние исполнительской дисциплины исполняющего обязанности статс-секретаря Эрмека Мамыркалиева.