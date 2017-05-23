Алина Пирматова завоевала титул юная мисс мира на конкурсе "Miss Asia World-2017" в Ливане

23 мая 2017, 16:21 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Алина Пирматова завоевала титул "Miss Teen World" (юная мисс мира) на конкурсе красоты "Miss Asia World-2017" в Ливане. Об этом участница сама заявила на своей страничке в Instagram.

Напомним, 20-летняя Алина Пирматова представляла Кыргызстан на международном конкурсе красоты Miss Asia World-2017, который проходил в Бейруте с 5 по 22 мая. По требованиям данного конкурса красоты минимальный рост участниц должен был составлять 173 см, а возраст - от 17 до 26 лет.

По словам А.Пирматовой, ей даровали титул "Miss Teen World 2017". "К сожалению, фотографий нет, так как нам не разрешали пользоваться телефоном. Бейрут мне понравился, красивый и очень суетливый город", - поделилась она.

Отметим, А.Пирматова неоднократно выступала на подиумах, также она снимается в кино. Одну из последних ролей Алина сыграла в семейной комедии "Бажарики".