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Алина Пирматова завоевала титул юная мисс мира на конкурсе "Miss Asia World-2017" в Ливане

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/alina-pir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427630-ru.html

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23 мая 2017, 16:21       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Алина Пирматова завоевала титул "Miss Teen World" (юная мисс мира) на конкурсе красоты "Miss Asia World-2017" в Ливане. Об этом участница сама заявила на своей страничке в Instagram.
Напомним, 20-летняя Алина Пирматова представляла Кыргызстан на международном конкурсе красоты Miss Asia World-2017, который проходил в Бейруте с 5 по 22 мая. По требованиям данного конкурса красоты минимальный рост участниц должен был составлять 173 см, а возраст - от 17 до 26 лет.
По словам А.Пирматовой, ей даровали титул "Miss Teen World 2017". "К сожалению, фотографий нет, так как нам не разрешали пользоваться телефоном. Бейрут мне понравился, красивый и очень суетливый город", - поделилась она.
Отметим, А.Пирматова неоднократно выступала на подиумах, также она снимается в кино. Одну из последних ролей Алина сыграла в семейной комедии "Бажарики".

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