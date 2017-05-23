МВД составило карту придорожных школ Кыргызстана

23 мая 2017, 16:04 Комментарии

По итогам исследования, проведенного МВД, определено, что по республике 547 средних школ находятся в придорожных зонах, вдоль трассы и дорог. По этим объектам подготовлены предложения по установке дорожных знаков, разметок, искусственных неровностей и светофорных объектов для обеспечения безопасности детей. Об этом сообщил начальник главного управления Патрульной милиции МВД дел Эркин Баев сегодня, 23 мая, на пресс-конференции о "О мерах по обеспечению дорожной безопасности".

Выявлены 2969 отрезков дорог, не отвечающих требованиям уличной сети, по которым подготовлены и представлены предписания и указания по их устранению государственным органам, у которых эти отрезки дорог находятся в обслуживании.

"Особое внимание уделяется профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. В этих целях МВД и Минобразования проводятся комплексные мероприятия по предупреждению детского травматизма. В частности, в 2238 общеобразовательных организациях республики закреплены ответственные сотрудники МВД, где они проводят работу по обеспечению безопасности по маршруту ученика дом-школа-дом, эти мероприятия проводятся в утреннее, обеденное и вечернее время. Помимо этого, ответственные закрепленные сотрудники проводят учебные занятия по повышению правового знания", – говорится в сообщении.

Напомним, что 16 мая 2017 года премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по обеспечению дорожной безопасности детей, профилактике дорожно-транспортных происшествий. На совещании было поручено составить карту школ, находящихся в придорожной зоне, вдоль трасс по всей республике для их дальнейшего оборудования соответствующей дорожной инфраструктурой, как "лежачие полицейские", светофоры и другое.