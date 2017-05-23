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В Бишкеке закрывают рынок "Дыйкан"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427628-ru.html

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23 мая 2017, 16:15       Комментарии

В Бишкеке с 24 мая текущего года будет закрыт рынок "Дыйкан", сообщает пресс-служба мэрии.
По данным муниципалитета, Ленинская районная администрация письменно уведомила всех торговцев и администрацию рынка о принятом решении.
"Близкое расположение рынка к нефтебазе создает угрозу безопасности людей и высокий риск возникновения чрезвычайной ситуации – пожара. Если возникнет пожар, то рынок не имеет запасных выходов и любая чрезвычайная ситуация может привести к трагедии. ГП "НК Кыргыз Темир Жолу" расторгло договор аренды государственных сооружений, зданий (помещений), в том числе заключенным с ОсОО "Лагуна групп". Сельскохозпродукцию можно будет приобретать на рынках "Дордой-Дыйкан" и "Сары-Озон Дыйкан"", – говорится в сообщении.

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