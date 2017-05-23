MegaCom продолжает техническое развитие сети

23 мая 2017, 15:47 Комментарии

Постоянная работа над расширением, техническим развитием и оптимизацией сети обеспечивает абонентов MegaCom высококачественной мобильной связью, быстрым интернетом и возможностью в любом уголке Кыргызстана быть на связи. В марте и апреле 2017 года специалистами MegaCom были проведены плановые технические работы.

Благодаря запуску современной базовой станции мобильной связью от MegaCom теперь пользуются жители отдаленного села Кара-Таш Ошской области.

Компания не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций. В значительной степени был улучшен сигнал в трех областях:

Чуйская область: с. Кайырма, с. Новопокровка (Логвиненковский айыльный округ), с. Новопокровка (Новопокровский айыльный округ), г. Кара-Балта и г. Бишкек

Иссык-Кульская область: с. Бостери

Баткенская область: с. Халмион

Было установлено дополнительное оборудование, в эксплуатацию введены новые базовые станции стандарта 3,75G. Технология третьего поколения запущена в 15 населенных пунктах трех областей:

Ошская область: с. Лаглан, с. Тээке и с. Таш-Булак

Баткенская область: с. Джаны-Турмуш, с. Кара-Суу, с. Катран, с. Коргон и с. Чуянчы

Нарынская область: с. Кара-Бюрген, с. Конорчок, с. Чолок-Кайын, с. Базар-Турук, с. Джаны-Арык, с. Доскулу и с. Кызарт

Мобильный интернет от мобильного оператора стал еще быстрее благодаря расширению охвата сети стандарта 3,75G в городах Бишкек, Кара-Балта и Кара-Суу, а также в пгт. Мин-Куш Нарынской области, селе имени Калинина Ошской области, селе Халмион Баткенской области, селах Кек-Дебе и Чымгент Таласской области.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom – надежный оператор связи.

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