Составлена карта школ, находящихся в придорожной зоне

23 мая 2017, 16:09 Комментарии

По итогам обследования, проведенного МВД, определено, что по республике 547 средних школ находятся в придорожных зонах, вдоль трассы и дорог. По этим объектам подготовлены предложения по установке дорожных знаков, разметок, искусственных неровностей и светофорных объектов для обеспечения безопасности детей. Об этом сегодня, 23 мая, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления патрульной милиции МВД Эркин Баев.

В целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий по республике обследованы дороги государственного, международного, местного значения, также улицы внутри городов и населенных пунктов. В результате выявлены около 300 аварийно-опасных участков дороги, которые были устранены.

Выявлено 2969 отрезков дорог, не отвечающих требованиям уличной сети, по которым подготовлены и представлены предписания и указания по их устранению государственным органам, у которых эти отрезки дорог находятся в обслуживании.

Особое внимание уделяется профилактике и предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних детей.

В этих целях МВД и Минобразования проводят комплексные мероприятия по предупреждению детского травматизма.

В частности, в 2238 общеобразовательных организациях республики закреплены милиционеры, где они проводят работу по обеспечению безопасности по маршруту ученика дом-школа-дом, эти мероприятия проводятся в утреннее, обеденное и вечернее время. Помимо этого проводятся учебные занятия по повышению правового знания.

Напомним, 16 мая премьер-министр провел рабочее совещание по обеспечению дорожной безопасности детей, профилактике дорожно-транспортных происшествий. На встрече было поручено составить карту школ, находящихся в придорожной зоне, вдоль трасс по всей республике для их дальнейшего оборудования соответствующей дорожной инфраструктурой - "лежачие полицейские", светофоры и другое.