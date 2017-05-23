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Новости Кыргызстана

МВД просит родителей проконтролировать детей на последнем звонкеМВД просит родителей проконтролировать детей на последнем звонкеМВД составило карту придорожных школ КыргызстанаМВД составило карту придорожных школ Кыргызстана

Составлена карта школ, находящихся в придорожной зоне

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360340_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427626-ru.html

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23 мая 2017, 16:09       Комментарии

По итогам обследования, проведенного МВД, определено, что по республике 547 средних школ находятся в придорожных зонах, вдоль трассы и дорог. По этим объектам подготовлены предложения по установке дорожных знаков, разметок, искусственных неровностей и светофорных объектов для обеспечения безопасности детей. Об этом сегодня, 23 мая, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления патрульной милиции МВД Эркин Баев.
В целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий по республике обследованы дороги государственного, международного, местного значения, также улицы внутри городов и населенных пунктов. В результате выявлены около 300 аварийно-опасных участков дороги, которые были устранены.
Выявлено 2969 отрезков дорог, не отвечающих требованиям уличной сети, по которым подготовлены и представлены предписания и указания по их устранению государственным органам, у которых эти отрезки дорог находятся в обслуживании.
Особое внимание уделяется профилактике и предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних детей.
В этих целях МВД и Минобразования проводят комплексные мероприятия по предупреждению детского травматизма.
В частности, в 2238 общеобразовательных организациях республики закреплены милиционеры, где они проводят работу по обеспечению безопасности по маршруту ученика дом-школа-дом, эти мероприятия проводятся в утреннее, обеденное и вечернее время. Помимо этого проводятся учебные занятия по повышению правового знания.
Напомним, 16 мая премьер-министр провел рабочее совещание по обеспечению дорожной безопасности детей, профилактике дорожно-транспортных происшествий. На встрече было поручено составить карту школ, находящихся в придорожной зоне, вдоль трасс по всей республике для их дальнейшего оборудования соответствующей дорожной инфраструктурой - "лежачие полицейские", светофоры и другое.

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