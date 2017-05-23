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МВД просит родителей проконтролировать детей на последнем звонке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360342_mv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427625-ru.html

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В день последнего звонка порядок будут обеспечивать более 4 тыс милиционеров – МВД КР

23 мая 2017, 16:13       Комментарии

Органы внутренних дел обращаются к родителям с просьбой проконтролировать своих детей в дни проведения мероприятий, посвященных последнему звонку - 25 мая.
"Обращаемся с просьбой к родителям проконтролировать местонахождение своих детей в период проведения торжественных мероприятий, посвященных последнему звонку, особенно в вечернее время, и принять меры по недопущению доступа к автотранспортным средствам", - заявил сегодня, 23 мая, на пресс-конференции начальник отдела инспекции по делам несовершеннолетних МВД Азамат Абдырахманов.
В целях обеспечения безопасности и общественного порядка учащихся в период подготовки и проведения торжественного мероприятия 25 мая, посвященного окончанию учебного года, будут привлечены свыше 4 тысяч сотрудников органов внутренних дел. В каждом отделении органов внутренних дел по республике будут созданы штабы по мониторингу и отслеживанию торжественных мероприятий, массовых выездов выпускников. В парках и различных зонах отдыха будут закреплены мобильные и пешие патрули, каждый их которых будет нести персональную ответственность за закрепленную территориальную зону.
В 2017 году количество выпускников 9-х классов составляет 92 тысячи, 11-х классов - 62 тысячи.
Касаясь ДТП с участием выпускников, Абдырахманов отметил, что будут применены жесткие меры к водителям автотранспортных средств, в которых пассажиры будут выглядывать с люков и окон. Ограничение колонн из автомашин составляет не более 5 автотранспортных средств.
По информации начальника управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Марата Усеналиева, мероприятия по проведению последнего звонка 25 мая во всех образовательных учреждениях страны состоятся с 9.00 до 13.00 строго на территории школ.

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