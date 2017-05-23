В Берлине прошел футбольный турнир на кубок посла КР в ФРГ

23 мая 2017, 15:43 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Посольством КР в ФРГ 20 мая был организован турнир по мини-футболу "На переходящий кубок Посла Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия". Об этом сообщают в диппредставительстве КР в ФРГ.

Турнир является традиционным и проводится Посольством в седьмой раз. В соревновании участвуют команды соотечественников, обучающихся или работающих в Германии и Европе. В нынешнем году в матчах приняли участие 10 футбольных команд из таких городов Германии, как Берлин, Гамбург, Франкфурт на Майне, Цвикау и т.д.

Мероприятие было организовано совместно с "Kyrgyz Club-Germany".

В завершение турнира посол КР в ФРГ Эринес Оторбаев отметил, что одной из основных задач футбольного турнира является укрепление сплоченности, популяризация здорового образа жизни среди соотечественников в Германии, а также призвал их и в дальнейшем активно принимать участие в мероприятиях, организуемых посольством КР в ФРГ.

Э.Оторбаев вручил "Кубок Посла" победителю седьмого ежегодного футбольного турнира – футбольной команде из Гамбурга "Hamburg FC Bishkek", а также наградил других участников турнира медалями и грамотами.

После турнира участники и гости мероприятия, число которых составило около 150 человек, продолжили общение за дегустацией национальных блюд. Одновременно гражданам Кыргызстана была предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы от сотрудников Посольства, в частности, в консульской сфере.