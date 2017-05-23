ФГИ ответил на жалобу бишкекчанина спустя 73 дня, так не должно быть, - премьер об исполнительной дисциплине

23 мая 2017, 15:36 Комментарии

Министерства и ведомства уделяют недостаточное внимание работе с гражданами. Об этом премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сказал 23 мая на заседании правительства в ходе рассмотрения вопроса о состоянии исполнительской дисциплины в государственных органах исполнительной власти Кыргызстана по итогам 2016 года и I квартала 2017 года.

Премьер-министр отметил, что по итогам 2016 года из поступивших в Аппарат правительства 1 тыс. 776 проектов актов было возвращено инициаторам 545.

"Правительство - главный орган исполнительной власти, обеспечивающий исполнение законов. Вместе с тем отдельные руководители министерств и ведомств уделяют недостаточное внимание вопросу исполнительской дисциплины и мониторинга исполнения поставленных задач. Так, имеет место формальный подход к вопросу размещения еженедельных графиков работы руководителей государственных органов страны на электронном ресурсе "Апта-gov.kg" и низкое качество самих графиков. Недостаточное внимание уделяется работе с обращениями граждан. Зачастую государственные органы на запросы граждан отвечают отписками или обращение гражданина кочует из ведомства в ведомств без ответа. Например, житель города Бишкек ответ на свое письмо, направленное в Фонд государственного имущества получил спустя 73 дня. Так не должно быть", - констатировал глава правительства.