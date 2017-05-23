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"Я нарушил ПДД?" — мэрия просит жаловаться на водителей автобусов Бишкека

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427622-ru.html

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23 мая 2017, 15:57       Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Мэрия Бишкека просит горожан сообщать о фактах нарушения ПДД водителями общественного транспорта.
Как сообщила пресс-служба муниципалитета, на автобусах и троллейбусах появились наклейки с номерами телефонов диспетчерских служб Бишкекского троллейбусного управления и столичного пассажирского автотранспортного предприятия, куда можно сообщать о фактах нарушения ПДД водителями.
Идея реализована мэрией и сообществом вежливых водителей в целях контроля над общественным транспортом.
Дизайн разработан сообществом. Наклейки читабельные, но не отвлекают от дороги, сообщили в мэрии.
В настоящее время муниципалитет ведет переговоры с частными фирмами-перевозчиками, чтобы такого рода наклейки появились и в маршрутных бусах.
Контакты, по которым можно сообщать о нарушении ПДД:
<ul> <li>0 (554) 20-11-25, 0 (312) 53-48-24 - диспетчерская служба МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие";</li> <li>0 (312) 65-75-40, 65-75-42 - Бишкекское троллейбусное управление.</li> </ul> Также бишкекчане могут звонить в сall-центр столичного муниципалитета на номера 185 и 1840 круглосуточно и присылать фотографии на WhatsApp-номер 0 (554) 18-21-85.

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