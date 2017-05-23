Премьер раскритиковал работу "Айыл Банка" за плохую выдачу льготных кредитов фермерам

23 мая 2017, 15:28 Комментарии

Премьер-министр также раскритиковал деятельность ОАО "Айыл Банк" за работу по выдаче льготных кредитов фермерам и крестьянам на проведение весенне-полевых работ. 23 мая, на заседании правительства Жээнбеков поручил соответствующим государственным органам активизировать меры в рамках проведения весенне-полевых работ.

"В целом по республике общая ожидаемая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составит 1203,6 тысяч гектар, что на 11,2 тысяч гектар больше достигнутого уровня в 2016 году. Планы по обеспечению поливной водой и по очистке арыков и каналов своевременно выполнены. Несмотря на позднее наступление весны, обильные дожди и задержку весенне-полевых работ на 20-25 дней по сравнению с прошлым годом, весенняя посевная кампания проходит в оптимальные агротехнические сроки", – доложил министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев.

"На сегодняшний день когда мы говорим об увеличении объема льготных кредитов для крестьян, на данный момент сумма выданных кредитов на 425 миллионов сомов меньше по сравнению с прошлым годом. Образована большая очередь за получением льготного кредита. Этим самым вы тормозите развитие сельского хозяйства. Это в целом говорит о вашей слабой работе", — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков и поручил руководству ОАО "Айыл Банк" в месячный срок принять исчерпывающие меры по исправлению ситуации.

Глава правительства поручил усилить работу по защите растений, борьбе с саранчовыми вредителями и обеспечению семенами сельскохозяйственных культур, минеральными удобрениями и поливной водой фермеров. Также соответствующим государственным органам поручено провести разъяснительную работу среди фермеров и крестьян, в преддверии вступления в силу сельскохозяйственных Технических регламентов и общих ветеринарных и фитосанитарных норм ЕАЭС.