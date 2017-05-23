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MegaCom продолжает техническое развитие сети

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/megaco...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427620-ru.html

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MegaCom продолжает техническое развитие сети

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23 мая 2017, 15:35       Комментарии

Постоянная работа над расширением, техническим развитием и оптимизацией сети обеспечивает абонентов MegaCom высококачественной мобильной связью, быстрым интернетом и возможностью в любом уголке Кыргызстана быть на связи. В марте и апреле 2017 года специалистами MegaCom были проведены плановые технические работы.
Благодаря запуску современной базовой станции мобильной связью от MegaCom теперь пользуются жители отдаленного села Кара-Таш Ошской области.
Компания не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций. В значительной степени был улучшен сигнал в 3 областях:
Чуйская область: села Кайырма, Новопокровка (Логвиненковский айильный округ), Новопокровка (Новопокровский аильный округ), города Кара-Балта и Бишкек.
Иссык-Кульская область: село Бостери.
Баткенская область: село Халмион.
Было установлено дополнительное оборудование, в эксплуатацию введены новые базовые станции стандарта 3,75G. Технология третьего поколения запущена в 15 населенных пунктах 3 областей:
Ошская область: села Лаглан, Тээке и Таш-Булак.
Баткенская область: села Джаны-Турмуш, Кара-Суу, Катран, Коргон и Чуянчы.
Нарынская область: села Кара-Бюрген, Конорчок, Чолок-Кайын, Базар-Турук, Джаны-Арык, Доскулу и Кызарт.
Мобильный интернет от мобильного оператора стал еще быстрее благодаря расширению охвата сети стандарта 3,75G в городах Бишкек, Кара-Балта и Кара-Суу, а также в пгт. Мин-Куш Нарынской области, селе имени Калинина Ошской области, селе Халмион Баткенской области, селах Кек-Дебе и Чымгент Таласской области.
Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.
MegaCom – надежный оператор связи.

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