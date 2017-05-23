MegaCom продолжает техническое развитие сети

23 мая 2017, 15:35 Комментарии

Постоянная работа над расширением, техническим развитием и оптимизацией сети обеспечивает абонентов MegaCom высококачественной мобильной связью, быстрым интернетом и возможностью в любом уголке Кыргызстана быть на связи. В марте и апреле 2017 года специалистами MegaCom были проведены плановые технические работы.

Благодаря запуску современной базовой станции мобильной связью от MegaCom теперь пользуются жители отдаленного села Кара-Таш Ошской области.

Компания не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций. В значительной степени был улучшен сигнал в 3 областях:

Чуйская область: села Кайырма, Новопокровка (Логвиненковский айильный округ), Новопокровка (Новопокровский аильный округ), города Кара-Балта и Бишкек.

Иссык-Кульская область: село Бостери.

Баткенская область: село Халмион.

Было установлено дополнительное оборудование, в эксплуатацию введены новые базовые станции стандарта 3,75G. Технология третьего поколения запущена в 15 населенных пунктах 3 областей:

Ошская область: села Лаглан, Тээке и Таш-Булак.

Баткенская область: села Джаны-Турмуш, Кара-Суу, Катран, Коргон и Чуянчы.

Нарынская область: села Кара-Бюрген, Конорчок, Чолок-Кайын, Базар-Турук, Джаны-Арык, Доскулу и Кызарт.

Мобильный интернет от мобильного оператора стал еще быстрее благодаря расширению охвата сети стандарта 3,75G в городах Бишкек, Кара-Балта и Кара-Суу, а также в пгт. Мин-Куш Нарынской области, селе имени Калинина Ошской области, селе Халмион Баткенской области, селах Кек-Дебе и Чымгент Таласской области.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom – надежный оператор связи.