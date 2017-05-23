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У Алмазбека Атамбаева вышел очередной клип на песню "Я вас люблю"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360333_y_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427619-ru.html

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Вышел клип к песне Алмазбека Атамбаева "Я вас люблю"

Алмазбек Атамбаев признался в любви в своей очередной песне

Вышла новая песня Алмазбека Атамбаева - "Я вас люблю"

Еще одна песня Атамбаева появилась в Сети — "Я вас люблю"

23 мая 2017, 15:18       Комментарии

У президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева вышел очередной клип на его песню "Я вас люблю". Видео появилось на канале в YouTube.
Как сообщают в аппарате главы государства, композицию он написал в прошлом году. Тогда же президент разрешил сделать к ней клип молодому режиссеру Мирлану Саткымбаеву на основе его видеоматериалов о молодежи Кыргызстана.
Теперь же он презентовал новый вариант видеоряда к песне Алмазбека Атамбаева.
Напомним, в начале июля 2016 года президент открыл себя кыргызстанцам с совершенно неожиданной стороны - как творческая личность. На YouTube появился первый клип "Судьбе назло", который на сегодняшний день набрал более 204 тысяч просмотров.
Второе видео не заставило себя долго ждать. Песня "Я не могу без тебя жить" вышла менее чем через неделю.
В середине июля появилась композиция "Мне не страшно умирать", посвященная солдатам-фронтовикам Великой Отечественной войны. А затем вышел клип на песню "Нелепые слова".
Первый клип на композицию на кыргызском языке "Кыргызстаным" появился в сентябре 2016-го.
А 21 мая этого года после длительного перерыва вышла песня, посвященная маме.

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