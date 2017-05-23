Патрульная милиция с января оштрафовала нарушителей ПДД на 118 млн сомов

23 мая 2017, 15:21 Комментарии

За 4 месяца 2017 года патрульная милиция взыскала с нарушителей правил дорожного движения 118 млн 512 тыс. сомов. Такие данные сегодня, 23 мая, предоставили в ведомстве.

В патрульной милиции сообщили, что в целях профилактики и пресечения правонарушений ежегодно выявляется около 700-800 нарушений ПДД и результате чего в бюджет поступает около 400 млн сомов.

Официальные данные УПМ за первые четыре месяца текущего года оказались самыми оптимистичными. С начала года количество зарегистрированных преступлений в общественных местах уменьшилось почти на 14% по сравнению с прошлым годом. Снизились и показатели ДТП.

"Несмотря на рост общей аварийности на 11%, количество ДТП со смертельным исходом сократилось почти на 25%. На 13,6 процента удалось снизить детский травматизм, число погибших - на 69,4% и на 11,3% снизилось число жертв, получивших ранения", - отрапортовали в патрульной милиции.

Отметим, в республике практически каждый день происходят ДТП с человеческими жертвами. Так, вчера, 22 мая, в центре столицы произошло как минимум два ДТП, в котором пострадали пешеходы. На улице Абдрахманова троллейбус сбил девушку, ее доставили в больницу, а на пересечении улиц Токтогула и бульвара Эркиндик пострадал мужчина.