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Патрульная милиция с января оштрафовала нарушителей ПДД на 118 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360330_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427618-ru.html

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23 мая 2017, 15:21       Комментарии

За 4 месяца 2017 года патрульная милиция взыскала с нарушителей правил дорожного движения 118 млн 512 тыс. сомов. Такие данные сегодня, 23 мая, предоставили в ведомстве.
В патрульной милиции сообщили, что в целях профилактики и пресечения правонарушений ежегодно выявляется около 700-800 нарушений ПДД и результате чего в бюджет поступает около 400 млн сомов.
Официальные данные УПМ за первые четыре месяца текущего года оказались самыми оптимистичными. С начала года количество зарегистрированных преступлений в общественных местах уменьшилось почти на 14% по сравнению с прошлым годом. Снизились и показатели ДТП.
"Несмотря на рост общей аварийности на 11%, количество ДТП со смертельным исходом сократилось почти на 25%. На 13,6 процента удалось снизить детский травматизм, число погибших - на 69,4% и на 11,3% снизилось число жертв, получивших ранения", - отрапортовали в патрульной милиции.
Отметим, в республике практически каждый день происходят ДТП с человеческими жертвами. Так, вчера, 22 мая, в центре столицы произошло как минимум два ДТП, в котором пострадали пешеходы. На улице Абдрахманова троллейбус сбил девушку, ее доставили в больницу, а на пересечении улиц Токтогула и бульвара Эркиндик пострадал мужчина.

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