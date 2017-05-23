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Триумф юных кыргызстанцев в Казани

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360334_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427617-ru.html

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23 мая 2017, 15:23       Комментарии

В Казани завершились третьи Всемирные игры юных соотечественников. В копилке юных спортсменов из Кыргызстана шесть медалей: три золота, два серебра и одна бронза. Наша сборная в тройке лидеров в медальном зачете.
Елизавета Рогожникова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем, показав результат 59,46 сек., и "серебро" на дистанции 200 метров вольным стилем, проплыв эту дистанцию за 2 минуты 13 секунд. Алибек Эсенбаев выступил на трех дистанциях, дойдя до полуфинала соревнований.
Успешно выступили юные стритболисты Кыргызстана. Команда в составе Камиля Масеитова, Никиты Попова, Алияра Алишерова и Эльдара Мамасадыкова обыграла в полуфинале сборную России со счетом 6:4. В финале кыргызстанцы встретились со сборной командой Татарстана и уступили со счетом 4:7.
Руслан Съездбеков стал золотым медалистом турнира по шахматам. Он победил в личном зачете. Мирлан уулу Сыймык занял 5-е место, Нурсултан Сакибаев на 7-м месте. Всего в турнире играли 76 шахматистов. Среди девушек Дария Ли заняла третье место. В командном зачете шахматисты Кыргызстана заняли первое место, опередив команды России и Израиля.
Участники Игр также приняли участие в образовательно-просветительской программе "Визит Дружбы". Ребята посетили школы Казани, познакомились со сверстниками из столицы Татарстана. В рамках конкурсной программы "Диалоги на русском языке", проводимой послами русского языка из Государственного института имени А.С. Пушкина (Москва), юные спортсмены состязались в знании истории и культуры России. Команда Кыргызстана заняла четвертое место. По итогам творческого конкурса "Визитная карточка" юные кыргызстанцы удостоились приза зрительских симпатий за самое яркое выступление.

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