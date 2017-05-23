Обмен опытом: мэрия г. Балыкчы ездит по республике в поисках ноу-хау

23 мая 2017, 15:27 Комментарии

Сегодня, 23 мая, делегация мэрии города Балыкчы встретилась со своими муниципальными коллегами в г. Ош. Так, градоначальник южной столицы Кыргызстана ознакомил гостей с социально-экономическим положением и поделился достижениями в части благоустройства города, водообеспечения, экономического развития и еще ряда пунктов.

Отметим, в апреле этого года было схожее турне, но уже в Бишкек. Тогда делегации была продемонстрирована работа коммунальных служб и принцип их заработной платы. По сообщению помощника мэра г. Балыкчы, они уже рассматривают исключение фиксированной заработной платы муниципальных служб у себя в городе.

"Мы привозили наших коммунальщиков. Бишкекчане рассказали нам, что такое муниципальный заказ и какой должна быть работа муниципальных служб, то есть, исходя из объема выполненных работ. Также мы рассматриваем внедрение софинансирования проектов. Граждане, которые живут у нас в многоквартирных домах, приходят к нам и просят, чтобы мэрия сделала ремонт. Мы готовы брать на себя определенную часть расходов, а сейчас бишкекские коллеги нам подсказали, что ежегодно из их бюджета выделяется порядка 10 млн сомов гранта для софинансирования. И мы уже стали перенимать этот проект, он будет рассмотрен на ближайшей сессии нашего кенеша, там и будет известна сумма нашего гранта", - сообщил помощник мэра г. Балыкчы Адилет Бейшеналиев.