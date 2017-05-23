Премьер-министр недоволен тем, как ведутся весенне-полевые работы

23 мая 2017, 15:41 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 мая, на заседании правительства поручил соответствующим государственным органам активизировать меры в рамках проведения весенне-полевых работ.

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев сообщил, что в целях своевременного проведения весенне-полевых работ 2017 года был образован Республиканский штаб по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением текущей весенней посевной кампании и последующих полевых работ.

"Одновременно в областях и районах были созданы соответствующие штабы с участием глав и заместителей глав местных государственных администраций, всех задействованных государственных и сельскохозяйственных служб. Также на основе проведенного анализа состояния растениеводческой отрасли за последние годы разработана и рекомендована сельским товаропроизводителям оптимальная структура посевных площадей с учетом специализации сельскохозяйственных культур по регионам республики", - подчеркнул Мурашев.

Он отметил, что в целом по республике общая ожидаемая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составит 1203,6 тысячи гектаров, что на 11,2 тысячи гектаров больше достигнутого уровня в 2016 году.

Министр также добавил, что планы по обеспечению поливной водой и по очистке арыков и каналов были своевременно выполнены.

Мурашев заявил, что несмотря на позднее наступление весны, обильные дожди и задержку весенне-полевых работ на 20-25 дней по сравнению с прошлым годом, весенняя посевная кампания проходит в оптимальные агротехнические сроки.

"Благодаря своевременно принятым мерам со стороны правительства, сельским товаропроизводителям республики удалось провести текущие весенне-полевые работы значительно более высокими темпами по сравнению с прошлым годом", - подчеркнул Мурашев.

Он добавил, что по состоянию на 15 мая в целом по республике проведена весновспашка на площади 526 тыс. га, или 84,7%.

Премьер-министр отметил, что Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации совместно с органами местного самоуправления провели недостаточную разъяснительную работу среди фермеров и крестьян по вопросу обеспечения качественными семенами и минеральными удобрениями.

В этой связи он подчеркнул необходимость ведения тесной работы совместно с сельскохозяйственными ассоциациями по определению потребности отечественных фермеров и крестьян в семенах и удобрениях.

Глава правительства отметил недостаточную координацию и отсутствие соответствующего анализа со стороны государственных органов по импорту и экспорту сельскохозяйственной продукции.

Жээнбеков также раскритиковал деятельность ОАО "Айыл Банк" за работу по выдаче льготных кредитов фермерам и крестьянам на проведение весенне-полевых работ.

"На сегодняшний день, когда мы говорим об увеличении объема льготных кредитов для крестьян, на данный момент сумма выданных кредитов на 425 миллионов сомов меньше по сравнению с прошлым годом. Образована большая очередь за получением льготного кредита. Этим самым вы тормозите развитие сельского хозяйства. Это в целом говорит о вашей слабой работе", - подчеркнул премьер и поручил руководству "Айыл Банка" в месячный срок принять исчерпывающие меры по исправлению ситуации.

Глава правительства поручил усилить работу по защите растений, борьбе с саранчовыми вредителями и обеспечению семенами сельскохозяйственных культур, минеральными удобрениями и поливной водой фермеров.

Также соответствующим государственным органам поручено провести разъяснительную работу среди фермеров и крестьян в преддверии вступления в силу сельскохозяйственных технических регламентов и общих ветеринарных и фитосанитарных норм ЕАЭС.