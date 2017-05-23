В с. Лебединовка пойман наркодилер с крупной партией гашиша

23 мая 2017, 15:43 Комментарии

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД задержала гражданина КР на пересечении проспекта Жибек Жолу и ул. Лермонтова, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР на официальном сайте министерства.

По данным ведомства, 19 мая, примерно в 21.00 в селе Лебединовка Аламудунского района сотрудниками милиции была остановлена и досмотрена автомашина марки "Ниссан-Премьера", в которой и было обнаружено наркотическое вещество.

"В ходе осмотра в салоне автомашины было обнаружено и изъято 850 граммов гашиша. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 246 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта") УК КР", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, ведется следствие.