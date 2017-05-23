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В с. Лебединовка пойман наркодилер с крупной партией гашиша

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360322_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427614-ru.html

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Преступник недолго катался на краденом авто, милиция поймала с поличным

23 мая 2017, 15:43       Комментарии

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД задержала гражданина КР на пересечении проспекта Жибек Жолу и ул. Лермонтова, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР на официальном сайте министерства.
По данным ведомства, 19 мая, примерно в 21.00 в селе Лебединовка Аламудунского района сотрудниками милиции была остановлена и досмотрена автомашина марки "Ниссан-Премьера", в которой и было обнаружено наркотическое вещество.
"В ходе осмотра в салоне автомашины было обнаружено и изъято 850 граммов гашиша. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 246 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта") УК КР", - говорится в сообщении.
В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, ведется следствие.

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