23 мая 2017, 15:26 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. Красный Полумесяц установил детскую площадку при Национальном Центре Фтизиатрии в Бишкеке.

Как отметили в пресс-службе Красного Полумесяца Кыргызстана, дети смогут отвлекаться от своих процедур в больнице и играть на свежем воздухе. Это событие стало важным в особенности для родителей, которые с нетерпением ждали торжественного открытия новой площадки.

Напомним, в Центре лечатся дети, больные туберкулезом.

Красный Полумесяц Кыргызстана помогает детям на протяжении многих лет: это и детские дома, и реабилитационные центры для беспризорных. А в городах Каракол и Кара-Балта есть детские дома и реабилитационные учреждения для детей при Красном Полумесяце Кыргызстана.