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Красный Полумесяц установил детскую площадку при Национальном Центре Фтизиатрии в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/krasnyi-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427613-ru.html

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23 мая 2017, 15:26       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. Красный Полумесяц установил детскую площадку при Национальном Центре Фтизиатрии в Бишкеке.
Как отметили в пресс-службе Красного Полумесяца Кыргызстана, дети смогут отвлекаться от своих процедур в больнице и играть на свежем воздухе. Это событие стало важным в особенности для родителей, которые с нетерпением ждали торжественного открытия новой площадки.
Напомним, в Центре лечатся дети, больные туберкулезом.
Красный Полумесяц Кыргызстана помогает детям на протяжении многих лет: это и детские дома, и реабилитационные центры для беспризорных. А в городах Каракол и Кара-Балта есть детские дома и реабилитационные учреждения для детей при Красном Полумесяце Кыргызстана.

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