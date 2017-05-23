В Бишкеке пройдет мероприятие "Рамазан - праздник для души"

23 мая 2017, 15:16 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. В Бишкеке 26 мая в 18.00 в парке "Победы" им. Д. Асанова пройдет масштабное мероприятие под девизом "Рамазан - праздник для души", приуроченное наступлению долгожданного Священного месяца. Об этом сообщили в редакции журнала "Умма".

Как отмечается, данное мероприятие пройдет в рамках объявленного 2017 года Указом Президента КР "Годом нравственности, воспитания и культуры", приглашаются все желающие.

"В программе мероприятия запланированы интересные конкурсы для детей и взрослых, викторины, выступления известных артистов, акынов, выставка мусульманского искусства, бесплатные мастер-классы, памятная фотосессия", - сообщили организаторы.

Также желающие могут узнать интересующую информацию о посте, о правилах его соблюдения, о правильном питании и т.д.

Данное мероприятие имеет некоммерческий характер и главной целью является создание позитивной и праздничной атмосферы для населения и гостей столицы.

Также в городе Ош впервые 24 мая в парке Алымбек Датки проведут подобное мероприятие под девизом "Кош кел, Рамазан". Начало в 18.30.