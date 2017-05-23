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Горожане могут сообщить в мэрию о нарушениях ПДД со стороны водителей общественного транспорта

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gorozhane...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427611-ru.html

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23 мая 2017, 15:21       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. В столичном муниципальном общественном транспорте – автобусах и троллейбусах появились наклейки с номерами телефонов диспетчерских служб Бишкекского троллейбусного управления и Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, куда можно сообщать о фактах нарушения ПДД со стороны водителей транспорта.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека, данное мероприятие организовано их ведомством совместно с Сообществом вежливых водителей в целях контроля за нарушениями водителями общественного транспорта правил дорожного движения. Дизайн подготовлен Сообществом вежливых водителей таким образом, чтобы номера телефонов были читабельными, наклейки обращали на себя внимание и одновременно с этим были достаточно эргономичными, но при этом не отвлекали участников дорожного движения.
В настоящее время муниципалитет ведет переговоры с частными фирмами-перевозчиками о том, чтобы такого рода наклейки появились и в маршрутных бусах.
Уважаемые горожане! Мэрия города Бишкек просит вас сообщать о нарушениях ПДД, совершённых водителями общественного транспорта, а также задавать все интересующие вопросы по номерам:
- 0554 20-11-25, 0 312 53-48-24 – диспетчерская служба МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие";
- 0 312 65-75-40, 65-75-42 – Бишкекское троллейбусное управление.
Также вы можете звонить в Call-центр столичного муниципалитета на номера телефонов: 185 и 1840 круглосуточно и присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554-182-185.
Справка: Сообщество Вежливых Водителей - добровольное движение автомобилистов, стремящееся донести идею вежливости до каждого на дороге. Под вежливостью понимается взаимоуважительное отношение между водителем и водителем; водителем и пешеходом и уважение водителя к самому себе.

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