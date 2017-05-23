Вице-премьер Ж.Разаков посетил села Курбу-Таш и Аюу Узгенского района

23 мая 2017, 15:26 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков накануне посетил села Курбу-Таш Жалпак-Ташского айыльного аймака и село Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Жениш Разаков проинспектировал ход реализации ранее данных Премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым поручений по оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий.

Заместитель полномочного представителя Правительства в Ошской области Байыш Юсупов, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев, заместитель председателя правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Нурлан Садыков и представители Министерства транспорта и дорог проинформировали о проводимых по линии их ведомств мероприятий, направленных на устранение последствий природного катаклизма.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что для оперативного решения всех возникающих проблем на месте необходима тесная консолидация усилий соответствующих государственных органов совместно с органами местного самоуправления.

Он также отметил, что будут приняты все меры для оказания помощи местным жителям и обеспечения их безопасности.

Жениш Разаков поручил руководителям соответствующих государственных органов активизировать работы в данном направлении и в строго установленные сроки исполнить ранее данные поручения Главы Правительства.