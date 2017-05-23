В Бишкеке пройдет фестиваль мороженого — больше 50 сортов лакомства!

23 мая 2017, 15:05 Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. В первый день лета в Бишкеке проведут фестиваль мороженого.

Мероприятие посвящено Международному дню детей.

В программе фестиваля:

<ul> <li>более 50 сортов мороженого в одном месте;</li> <li>детская шоу-программа;</li> <li>конкурсы и концерты;</li> <li>торговая аллея производителей;</li> <li>танцевальный флешмоб;</li> <li>арт-аллея;</li> <li>шоу молекулярной кухни;</li> <li>мастер-классы по приготовлению фруктового льда и прохладительных напитков.</li> </ul> Также на мероприятие приглашены дети-сироты. Каждый ребенок получит десерт и возможность бесплатно покататься на аттракционах.

Фестиваль откроется в торговом центре на пересечении улицы Горького с проспектом Шабдан Баатыра в 12.00, а завершится в 18.00.

Также гости смогут приобрести печенье с пожеланиями. Деньги, вырученные от его продажи, будут переданы в один из благотворительных фондов.