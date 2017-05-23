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В Бишкеке пройдет фестиваль мороженого — больше 50 сортов лакомства!

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427608-ru.html

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23 мая 2017, 15:05       Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. В первый день лета в Бишкеке проведут фестиваль мороженого.
Мероприятие посвящено Международному дню детей.
В программе фестиваля:
<ul> <li>более 50 сортов мороженого в одном месте;</li> <li>детская шоу-программа;</li> <li>конкурсы и концерты;</li> <li>торговая аллея производителей;</li> <li>танцевальный флешмоб;</li> <li>арт-аллея;</li> <li>шоу молекулярной кухни;</li> <li>мастер-классы по приготовлению фруктового льда и прохладительных напитков.</li> </ul> Также на мероприятие приглашены дети-сироты. Каждый ребенок получит десерт и возможность бесплатно покататься на аттракционах.
Фестиваль откроется в торговом центре на пересечении улицы Горького с проспектом Шабдан Баатыра в 12.00, а завершится в 18.00.
Также гости смогут приобрести печенье с пожеланиями. Деньги, вырученные от его продажи, будут переданы в один из благотворительных фондов.

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