В Сети обсуждают фото Трампа и Назарбаева на фоне флага Кыргызстана

23 мая 2017, 15:19 Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. В Сети обсуждают совместное фото главы Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента США Дональда Трампа на фоне флага Кыргызской Республики.

В рамках участия в саммите "США - Исламский мир" в Эр-Рияде главы государств Центральной Азии Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели краткие переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

Совместные фотографии разлетелись в соцсетях. Первые снимки со встречи изначально появились на официальном сайте президента Казахстана Акорда на странице в Instagram.

Нұрсұлтан Назарбаев АҚШ Президенті Дональд Трамппен "АҚШ-Ислам әлемі" саммиті барысында кездесті. Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом США Д.Трампом на полях саммита "США-Исламский мир"

Публикация от AkordaPress (@akordapress) Май 21 2017 в 11:22 PDT

Пользователь A_Imanaliev загрузил снимок, на котором четко виден кыргызстанский флаг, на фоне которого и происходит рукопожатие Назарбаева и Трампа.

"Место встречи - у красивого флага", - написал пользователь.

Место встречи - у красивого флага pic.twitter.com/p67RJmpEsl

- тем временем... (@a_imanaliev) 23 мая 2017 г. ​"Если так дальше пойдет, скоро Трамп составит конкуренцию цветовой гамме нашего красивого флага", - пишут в комментариях под постом.

Позже тот же A_Imanaliev разместил в Twitter новые снимки, на которых видно, как пресс-служба главы Узбекистана постаралась "скрыть" флаг КР.

"СМИ Узбекистана заретушировали флаг Кыргызстана на снимке Мирзиёева с Трампом. А пресс-службы Назарбаева и Рахмона не додумались", - отметил пользователь.

СМИ Узбекистана заретушировали флаг Кыргызстана на снимке Мирзиёева с Трампом. А пресс-службы Назарбаева и Рахмона не додумались) pic.twitter.com/eyig0Ckx6S

- тем временем... (@a_imanaliev) 23 мая 2017 г. ​В публикациях новостных агентств Узбекистана есть снимки глав государств, но без флага Кыргызстана на заднем фоне. Они были распространены отделом информполитики Мирзиёева и позже использованы новостными изданиями и агентствами других стран.