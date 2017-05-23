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В Сети обсуждают фото Трампа и Назарбаева на фоне флага Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427607-ru.html

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23 мая 2017, 15:19       Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. В Сети обсуждают совместное фото главы Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента США Дональда Трампа на фоне флага Кыргызской Республики.
В рамках участия в саммите "США - Исламский мир" в Эр-Рияде главы государств Центральной Азии Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели краткие переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.
Совместные фотографии разлетелись в соцсетях. Первые снимки со встречи изначально появились на официальном сайте президента Казахстана Акорда на странице в Instagram.
Нұрсұлтан Назарбаев АҚШ Президенті Дональд Трамппен "АҚШ-Ислам әлемі" саммиті барысында кездесті. Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом США Д.Трампом на полях саммита "США-Исламский мир"
Публикация от AkordaPress (@akordapress) Май 21 2017 в 11:22 PDT
Пользователь A_Imanaliev загрузил снимок, на котором четко виден кыргызстанский флаг, на фоне которого и происходит рукопожатие Назарбаева и Трампа.
"Место встречи - у красивого флага", - написал пользователь.
Место встречи - у красивого флага pic.twitter.com/p67RJmpEsl
- тем временем... (@a_imanaliev) 23 мая 2017 г. ​"Если так дальше пойдет, скоро Трамп составит конкуренцию цветовой гамме нашего красивого флага", - пишут в комментариях под постом.
Позже тот же A_Imanaliev разместил в Twitter новые снимки, на которых видно, как пресс-служба главы Узбекистана постаралась "скрыть" флаг КР.
"СМИ Узбекистана заретушировали флаг Кыргызстана на снимке Мирзиёева с Трампом. А пресс-службы Назарбаева и Рахмона не додумались", - отметил пользователь.
СМИ Узбекистана заретушировали флаг Кыргызстана на снимке Мирзиёева с Трампом. А пресс-службы Назарбаева и Рахмона не додумались) pic.twitter.com/eyig0Ckx6S
- тем временем... (@a_imanaliev) 23 мая 2017 г. ​В публикациях новостных агентств Узбекистана есть снимки глав государств, но без флага Кыргызстана на заднем фоне. Они были распространены отделом информполитики Мирзиёева и позже использованы новостными изданиями и агентствами других стран.

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