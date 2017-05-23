Норвежец, объездивший весь мир, составил топ-12 стран, которые стоит посетить. Кыргызстан — в их числе

23 мая 2017, 15:10 Комментарии

Норвежец Гуннар Гарфорс в свои 38 лет попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым молодым путешественником-любителем, объездившим весь мир. Гуннар путешествует с 17 лет, но активно посещать другие страны он начал с 2008 года, тогда он поставил цель – побывать в каждой стране мира.

Он составил список из 12 стран, которые впечатлили его большое остальных. Среди них есть и Кыргызстан.

Румыния

Трансильвания, известная своими замками, горами и, конечно, Дракулой, оглушит вас. Также не стоит забывать о вечеринках в столице — Бухаресте. Румыны умеют делать отличное пиво.

Мадагаскар

Нет сомнений, что Мадагаскар был колонией Франции. Еда там на высшем уровне, есть береговые линии, лемуры и деревья баобаба, которые ошеломят вас.

Исландия

Вы знаете, что это большой остров посреди Атлантики. Его миллионы лет избивали и избивали ветры и волны, но он все еще там! Горячие природные источники помогут снять напряжение.

Вьетнам

Определение дружелюбия можно найти здесь. В этой стране вы забудете, что такое суета и стрессы. Там можно просто сесть, заказать выпить и расслабиться. И не забудьте посетить Дельту Меконга и ее плавучие рынки.

Кыргызстан

Потрясающая природа, красочные рынки. Там очень дружелюбные люди, если только они не думают, что вы американский пилот, который, вероятно, убежит с одной из их красивых девушек.

Кирибати

Там нет много роскоши, но это место действительно райское. Вы убедитесь в гостеприимстве местного населения и сможете попробовать фантастические морепродукты. Выходите за пределы "цивилизации". Самолеты сюда летают не более 2-3 раз в неделю.

Новая Зеландия

Здесь можно насладиться белыми, черными и золотыми пляжами, любыми видами водного спорта, о многих их которых вы не знали.

Никарагуа

Это очень разнообразная страна, что-то между Коста-Рикой и Гондурасом. Вы найдете легендарные места для серфинга, невероятные возможности для дайвинга и потрясающую природу.

Сьерра-Леоне

Это страна подходит вам, если вы готовы бросить вызов вашей зоне комфорта. Здесь удивительные пляжи, идиллические деревни и улыбающихся людей. Развитой инфраструктуры вы здесь не увидите.

Доминика

Один из наименее известных островов Карибского бассейна заслуживает того, чтобы его посетить. Часть очарования составляют вулканы, кипящие озера, скрытые пляжи и тропический лес.

Норвегия

Назовите меня предвзятым, но если вы еще не видели Западное побережье или Северную Норвегию, вы не знаете, какие потрясающие виды бывают. Дикие горы, извилистые фьорды, невообразимые водопады, великолепные ледники, крошечные деревни и полуночное солнце оставят вас безмолвным. Да, даже если вы из Техаса.

Уругвай

Вы знаете эту страну между Аргентиной и Бразилией? Вторая самая маленькая страна в Южной Америке до сих пор остается нераскрытой, хотя я понятия не имею, почему. Памятка о спокойных и расслабленных, но очень увлекательных людях, должно быть, потерялась на почте.