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В Индонезии двое геев подверглись публичной порке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360331_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427604-ru.html

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Индонезийские фермеры зацементировали себе ноги

23 мая 2017, 14:44       Комментарии

В индонезийской провинции Ачех двое мужчин, уличенных в гомосексуальных отношениях, подверглись публичной порке - каждому из них было назначено по 85 ударов розгами, передает Би-би-си.
Имена наказанных не разглашаются. Известно, что одному из них 20 лет, а второму - 23 года.
Двое были задержаны после того, как представители полиции нравов, вошедшие в чужой дом без разрешения, обнаружили их вместе в постели.
Гомосексуализм не считается незаконным во всей Индонезии, кроме провинции Ачех, живущей по исламским законам.
Для провинции это первый случай публичной порки за гомосексуальные отношения.
Порка состоялась в административном центре провинции - городе Банда-Ачех, на площади около одной из мечетей.
За поркой наблюдало большое число людей.
"Пусть это будет уроком для вас", - выкрикнул один из наблюдавших за поркой. Некоторые требовали, чтобы удары были сильнее.
Перед началом порки один из смотрителей призвал толпу не нападать на провинившихся, сказав, что "они тоже люди".
В понедельник полиция Индонезии сообщила о задержании более 140 человек после рейда в сауне в Джакарте, где проходила гей-вечеринка.
Все задержанные подозреваются в нарушении закона о порнографии. Некоторых подозревают в занятии проституцией.

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