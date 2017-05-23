В Индонезии двое геев подверглись публичной порке

23 мая 2017, 14:44 Комментарии

В индонезийской провинции Ачех двое мужчин, уличенных в гомосексуальных отношениях, подверглись публичной порке - каждому из них было назначено по 85 ударов розгами, передает Би-би-си.

Имена наказанных не разглашаются. Известно, что одному из них 20 лет, а второму - 23 года.

Двое были задержаны после того, как представители полиции нравов, вошедшие в чужой дом без разрешения, обнаружили их вместе в постели.

Гомосексуализм не считается незаконным во всей Индонезии, кроме провинции Ачех, живущей по исламским законам.

Для провинции это первый случай публичной порки за гомосексуальные отношения.

Порка состоялась в административном центре провинции - городе Банда-Ачех, на площади около одной из мечетей.

За поркой наблюдало большое число людей.

"Пусть это будет уроком для вас", - выкрикнул один из наблюдавших за поркой. Некоторые требовали, чтобы удары были сильнее.

Перед началом порки один из смотрителей призвал толпу не нападать на провинившихся, сказав, что "они тоже люди".

В понедельник полиция Индонезии сообщила о задержании более 140 человек после рейда в сауне в Джакарте, где проходила гей-вечеринка.

Все задержанные подозреваются в нарушении закона о порнографии. Некоторых подозревают в занятии проституцией.