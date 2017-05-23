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В России несовершеннолетняя автограбительница угнала авто кыргызстанца

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360332_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427603-ru.html

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Золотые россыпи коррупционеров. Как им живется в КР и в соседних странах

23 мая 2017, 15:02       Комментарии

В России 15-летняя школьница угнала у кыргызстанца автомобиль марки "Хонда фит". Об этом сообщает российский информационный портал "Новости Владивостока".
По предоставленной правоохранительными органами информации, 21 мая примерно в 05.30 30-летний мужчина обратился в милицию с заявлением о том, что его автомобиль угнала неизвестная ему девушка. Он также сообщил, что его транспорт был припаркован возле дома №4 на улице Спортивной.
Позднее в ходе поисковых работ ГИБДД остановили автомобиль, находящийся в угоне. Им управляла 15-летняя школьница. Кроме того, выяснилось, что подозреваемая приехала во Владивосток из Красноармейского района и ранее уже имела проблемы с законом за совершение кражи. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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