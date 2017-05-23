В России несовершеннолетняя автограбительница угнала авто кыргызстанца

23 мая 2017, 15:02 Комментарии

В России 15-летняя школьница угнала у кыргызстанца автомобиль марки "Хонда фит". Об этом сообщает российский информационный портал "Новости Владивостока".

По предоставленной правоохранительными органами информации, 21 мая примерно в 05.30 30-летний мужчина обратился в милицию с заявлением о том, что его автомобиль угнала неизвестная ему девушка. Он также сообщил, что его транспорт был припаркован возле дома №4 на улице Спортивной.

Позднее в ходе поисковых работ ГИБДД остановили автомобиль, находящийся в угоне. Им управляла 15-летняя школьница. Кроме того, выяснилось, что подозреваемая приехала во Владивосток из Красноармейского района и ранее уже имела проблемы с законом за совершение кражи. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.