В школах КР основы IT начнут преподавать с пятого класса

23 мая 2017, 14:53 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. В школах Кыргызстана основы изучения информатики (IT) начнут преподавать с пятого класса. Об этом министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева сказала на заседании коллегии министерства.

По ее словам, до этого школьники постигали основы IT на год позже, то есть с шестого класса.

Кудайбердиева сообщила, что в настоящее время английский язык изучается в школах по два часа в неделю, начиная с третьего класса.

"В новом учебном году предлагается добавить еще три часа в пятых классах. Это составит пять часов в неделю. Интенсивное изучение английского даст результаты уже через три-четыре года", - сказала она.

По мнению члена коллегии, ректора Финансовой академии Светланы Симбард, в последнее время вузы придают все больше значения знанию английского языка. Соответствующий проект постановления об увеличении часов на изучение английского языка и информатики вносится на рассмотрение правительства.

До начала учебного года проведут курсы повышения квалификации для учителей английского языка и информатики, изданы учебники.