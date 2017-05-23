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В школах КР основы IT начнут преподавать с пятого класса

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-shkolak...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427602-ru.html

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23 мая 2017, 14:53       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. В школах Кыргызстана основы изучения информатики (IT) начнут преподавать с пятого класса. Об этом министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева сказала на заседании коллегии министерства.
По ее словам, до этого школьники постигали основы IT на год позже, то есть с шестого класса.
Кудайбердиева сообщила, что в настоящее время английский язык изучается в школах по два часа в неделю, начиная с третьего класса.
"В новом учебном году предлагается добавить еще три часа в пятых классах. Это составит пять часов в неделю. Интенсивное изучение английского даст результаты уже через три-четыре года", - сказала она.
По мнению члена коллегии, ректора Финансовой академии Светланы Симбард, в последнее время вузы придают все больше значения знанию английского языка. Соответствующий проект постановления об увеличении часов на изучение английского языка и информатики вносится на рассмотрение правительства.
До начала учебного года проведут курсы повышения квалификации для учителей английского языка и информатики, изданы учебники.

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