Доллар США: 67.9176 (+0.0043) 
Евро: 75.8436 (+0.1271) 
Золото: 40.36 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В России несовершеннолетняя автограбительница угнала авто кыргызстанцаВ России несовершеннолетняя автограбительница угнала авто кыргызстанцаВ школах КР основы IT начнут преподавать с пятого классаВ школах КР основы IT начнут преподавать с пятого класса

В КР более 500 школ находятся вдоль трасс, возле них установят знаки для обеспечения безопасности

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kr-bole...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427601-ru.html

Похожие новости

3 авиакассы, 4 банкомата и 2 столовые – Сколько субъектов находятся в ЖК на арендной основе?

Предприятиям с высоким уровнем безопасности производства снизят административную нагрузку

547 школ находятся вдоль дорог и улиц. Необходимо принять меры против ДТП

Установлена личность убитого на ГЭС-2 подростка

УВД г.Ош усилит меры безопасности во время "Последнего звонка"

23 мая 2017, 15:00       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. По итогам обследования, проведенного Министерством внутренних дел Кыргызской Республики, определено, что по республике 547 средних школ находятся в придорожных зонах, вдоль трассы и дорог. По этим объектам подготовлены предложения по установке дорожных знаков, разметок, искусственных неровностей и светофорных объектов для обеспечения безопасности детей. Об этом сообщил начальник главного управления Патрульной милиции Министерства внутренних дел Эркин Баев сегодня, 23 мая, на пресс-конференции "О мерах по обеспечению дорожной безопасности".
В целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий по республике обследованы дороги государственного, международного, местного значения, также улицы внутри городов и населенных пунктов. В результате выявлены около 300 аварийно-опасных участков дороги, которые были устранены.
Выявлены 2969 отрезков дорог, не отвечающих требованиям уличной сети, по которым подготовлены и представлены предписания и указания по их устранению государственным органам, у которых эти отрезки дорог находятся в обслуживании.
Особое внимание уделяется профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей.
В этих целях Министерством внутренних дел и Министерством образования и науки проводятся комплексные мероприятия по предупреждению детского травматизма.
В частности, в 2238 общеобразовательных организациях республики закреплены ответственные сотрудники МВД, где они проводят работу по обеспечению безопасности по маршруту ученика дом-школа-дом, эти мероприятия проводятся в утреннее, обеденное и вечернее время. Помимо этого, ответственные закрепленные сотрудники проводят учебные занятия по повышению правового знания.
Напомним, что 16 мая 2017 года Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по обеспечению дорожной безопасности детей, профилактике дорожно-транспортных происшествий. На совещании было поручено составить карту школ, находящихся в придорожной зоне, вдоль трасс по всей республике для их дальнейшего оборудования соответствующей дорожной инфраструктурой, как "лежачие полицейские", светофоры и другое.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум